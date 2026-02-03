¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta
Tras enterarse que terminó el desafío de hombres a tiempo, Mario Bezares celebró, pero fue tanta la emoción que terminó en el piso de la Villa de ¿Apostarías por mí?
El desafío ‘La Torre’ puso a prueba a todos los hombres, quienes concluyeron con éxito todo el circuito y armaron la torre final, sumando así dinero a sus bolsas semanales en ¿Apostarías por mí?
Mario Bezares se cae de la emoción en ¿Apostarías por mí?
Después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza dieran los resultados a cada una de las parejas, dejaron al final a Mario Bezares, quien concluyó el desafío sobre el tiempo límite de 9:33 minutos.
Tras enterarse que ganó la apuesta que hizo Brenda de mil dólares, Mario se levantó y alzó los brazos en señal de victoria, pero al regresar al sillón, como se encontraba en la orilla, se inclinó de más y terminó en el piso.
De inmediato, ‘El Malito’, René, Beta y Adrián corrieron a ayudar a Mayito, provocando las risas del resto de sus compañeros en la Villa.
Al final, todo se quedó en un momento divertido y nadie salió lastimado, por lo que Mario y Brenda deberán arriesgar más dinero en la próxima apuesta, ya que quedaron en la última posición del ranking.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.