¿Apostarías por mí? ¡De la emoción! Mario Bezares protagoniza aparatosa caída tras enterarse que ganó apuesta Tras enterarse que terminó el desafío de hombres a tiempo, Mario Bezares celebró, pero fue tanta la emoción que terminó en el piso de la Villa de ¿Apostarías por mí?



Video El Pelón y su esposa disfrutan ver a los Bezares en riesgo de nominación

El desafío ‘La Torre’ puso a prueba a todos los hombres, quienes concluyeron con éxito todo el circuito y armaron la torre final, sumando así dinero a sus bolsas semanales en ¿Apostarías por mí?

Mario Bezares se cae de la emoción en ¿Apostarías por mí?

Después de que Alan Tacher y Alejandra Espinoza dieran los resultados a cada una de las parejas, dejaron al final a Mario Bezares, quien concluyó el desafío sobre el tiempo límite de 9:33 minutos.

Tras enterarse que ganó la apuesta que hizo Brenda de mil dólares, Mario se levantó y alzó los brazos en señal de victoria, pero al regresar al sillón, como se encontraba en la orilla, se inclinó de más y terminó en el piso.

Mario Bezares terminó en el piso tras celebrar su victoria en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, ‘El Malito’, René, Beta y Adrián corrieron a ayudar a Mayito, provocando las risas del resto de sus compañeros en la Villa.

Mario Bezares se cae tras ganar la apuesta que hizo Brenda en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Al final, todo se quedó en un momento divertido y nadie salió lastimado, por lo que Mario y Brenda deberán arriesgar más dinero en la próxima apuesta, ya que quedaron en la última posición del ranking.

