apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: ¿En qué consisten los desafíos de mujeres de hoy 27 de enero?

Tras la eliminación de Alina y Jim en ¿Apostarías por mí?, un nuevo ciclo de apuestas comenzó y las mujeres serán las encargadas de hacer los primeros desafíos, esperando sumar dinero a su bolsa semanal.

Por:Liliana Carmona
Video ¡La frustración invade profundamente a Claudia por no comprender las reglas del desafío!

Tras la victoria de René y Rubí en el desafío ‘El peso de la memoria’, ganando nuevamente la posibilidad de estar en la Suite Diamante y repartir las parejas en las habitaciones de ¿Apostarías por mí?, llegó el momento de hacer la primera apuesta.

¿En qué consisten los desafíos de hoy 27 de enero en ‘¿Apostarías por mí?’?

El primer desafío que enfrentaron las mujeres fue ‘El Top 3 de su vida’, en el que elevarse no depende solo de la fuerza, también del equilibrio que se construye paso a paso.

En este desafío, las mujeres debían subir por una escalera y apilar cajas hasta formar una torre estable. En la cima, tomaron una tarjeta que estaba junto a una bandera y descendieron con cuidado, ya que abajo las esperaba una mesa donde debían ordenar prioridades.

Las mujeres se enfrentaron al desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

En la mesa se colocaron 3 opciones: Su madre, yo, él mismo; las cuales deben ordenar en el orden que consideren que es más importante en la vida de su pareja, quien anteriormente respondió la misma pregunta.

Ganará quien acierte la primera prioridad y el orden del ranking será quien haya acertado más en el menor tiempo.

Las mujeres se enfrentaron al desafío ‘El Top 3 de su vida’ en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Las tres parejas con el mejor tiempo pasarán al siguiente desafío ‘Columpio del amor’, el cual se realiza completamente en vivo durante el show.

Para ganar el bono de 3 mil dólares, las mujeres tendrán que arrojar corazones de su color y lograr que permanezcan sobre un columpio, que está en movimiento durante todo el desafío.

Al final, ganará la pareja que tenga más corazones sobre el columpio; además de que podrán conseguir otra suma de dinero si su pareja apostó una fuerte suma por ellas en la Villa.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

