Las parejas de ¿Apostarías por Mí? contarán con terapia durante su estancia en el reality show? Esto se sabe
Tras varios días de convivencia y enfrentar complicados desafíos, dentro del reality existe una dinámica donde las parejas podrán platicar con sus compañeros sobre su relación
A pocos días de empezar a convivir, las parejas de ¿Apostarías por Mí? ya empezaron a tener algunos conflictos sobre con quienes deberían unirse, quienes le podrían jurar lealtad y forjar una alianza, pero también han tenido problemas entre ellos.
La mayoría de estos dilemas han ocurrido al terminar los Desafíos de Parejas y las Apuestas, donde muchos no han podido triunfar y poco a poco se han quedado sin dinero, tema que enciende tensiones en la villa.
¿Apostarías por Mí?: ¿Habrá terapia de parejas en el reality?
Como hay dinámicas que ponen a prueba su amor, cuánto se conocen, cuánta confianza se tienen y, sobre todo, si se tienen paciencia y pueden arreglar sus conflictos con diálogo, también hay dinámicas que forjan sus lazos.
Una de ellas es, precisamente, la Terapia de Parejas. Esta es una actividad que se llevará a cabo todos los jueves antes de enfrentarse en el Cara a Cara, dinámica que definirá quién será el tercer nominado de la semana.
La terapia consiste en dinámicas guiadas que promueven la reflexión, comunicación y análisis emocional entre las celebridades, poniendo a prueba la fortaleza de sus vínculos, además será un espacio para que sus compañeros conozcan un poco más de su relación.
Aquí también las demás parejas podrán hacer preguntas e indagar sobre las relaciones de sus compañeros.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.