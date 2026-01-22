TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Las parejas de ¿Apostarías por Mí? contarán con terapia durante su estancia en el reality show? Esto se sabe

Tras varios días de convivencia y enfrentar complicados desafíos, dentro del reality existe una dinámica donde las parejas podrán platicar con sus compañeros sobre su relación

A pocos días de empezar a convivir, las parejas de ¿Apostarías por Mí? ya empezaron a tener algunos conflictos sobre con quienes deberían unirse, quienes le podrían jurar lealtad y forjar una alianza, pero también han tenido problemas entre ellos.

La mayoría de estos dilemas han ocurrido al terminar los Desafíos de Parejas y las Apuestas, donde muchos no han podido triunfar y poco a poco se han quedado sin dinero, tema que enciende tensiones en la villa.

¿Apostarías por Mí?: ¿Habrá terapia de parejas en el reality?

Como hay dinámicas que ponen a prueba su amor, cuánto se conocen, cuánta confianza se tienen y, sobre todo, si se tienen paciencia y pueden arreglar sus conflictos con diálogo, también hay dinámicas que forjan sus lazos.

Una de ellas es, precisamente, la Terapia de Parejas. Esta es una actividad que se llevará a cabo todos los jueves antes de enfrentarse en el Cara a Cara, dinámica que definirá quién será el tercer nominado de la semana.

La terapia consiste en dinámicas guiadas que promueven la reflexión, comunicación y análisis emocional entre las celebridades, poniendo a prueba la fortaleza de sus vínculos, además será un espacio para que sus compañeros conozcan un poco más de su relación.

Aquí también las demás parejas podrán hacer preguntas e indagar sobre las relaciones de sus compañeros.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA.

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

