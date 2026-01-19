¿Apostarías por mí? Jim confiesa que sigue lidiando con malos comentarios por su relación con Alina: "Que me está chupando la juventud" Alina Lozano y Jim Vélasquez se sinceraron con las parejas de la Habitación Corazón sobre la reacción de la gente al enterarse de su relación.

Jim narra cómo inicio su historia de amor con una mujer 30 años mayor que él

Las confesiones en la Habitación Corazón comenzaron desde la primera noche de las parejas en el gran arranque de '¿Aportarías por mí ?'.

Alina Lozano y Jim Vélasquez compartieron con sus compañeros que, a pesar de los años que llevan de casados, la gente aún sigue haciendo malos comentarios sobre su relación.

Los 30 años de diferencia que existen entre la pareja han sido motivo de críticas, recordaron Alina y Jim frente a sus compañeros.

"Yo soy una mujer soltera, él es soltero, no tendríamos por qué esconderlo y ahí se vino esa avalancha tan terrible", recordó Alina.

Jim, en cambio, contó que él recibió todo tipo de comentarios respecto a si estaba con la famosa actriz por su dinero.

"Todo el mundo encima, me dijeron que me iba a quedar con la pensión, que era un aprovechado, que iba por la plata de Alina, que me estaba chupando la juventud", contó.

"Todavía nos lo dicen", apoyó Alina.

Asimismo, la actriz reveló que ella sigue recibiendo duros comentarios por su relación con un hombre más joven.

"Lo siguen diciendo, que pobrecito, que le estoy sacando toda la energía, pobre muchacho", dijo.

Brenda Bezares cuestionó a Jim sobre la reacción de su familia al enterarse de la relación con Alina. Jim contó que sus papás conocían a Alina de tiempo atrás, por lo que quizá por eso los apoyaron.

"Siento que por eso ellos me apoyaron, y querían verme feliz; sin embargo, hubo una etapa en la que sí se la vieron duro. Mi papá nunca decía si está bien o está mal, y no compartía con nosotros, solo compartía mi mamá, mi papá compartió hasta el día de la boda", respondió Jim.

Finalmente, Brenda aconsejó que no hicieran caso a los malos comentarios.

