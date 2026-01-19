TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina impide que Jim conviva con el resto de las parejas, y, alejados de todos, dice: "Cómo eres de mentiroso"

Negada a pasar sola sus primeras horas dentro de la Habitación Corazón, Alina suplicó a Jim que no se fuera.

Por:Paulina Flores
Video Jim narra cómo inicio su historia de amor con una mujer 30 años mayor que él

Alina Lozano estaba dispuesta a descansar al menos unas horas, pero no sin Jim Vélasquez a su lado.

Durante el arranque de '¿Apostarías por mí?', el nuevo reality show de TelevisaUnivision, el matrimonio se apartó del resto de las parejas en la Habitación Corazón.

Aunque Jim tenía intenciones de continuar afuera con el resto de sus compañeros, Alina prácticamente le suplicó que se quedara con ella.

"Por favor, no salgas, no te salgas", pidió Alina.

"Amor, yo te duermo, ¿sí ?", respondió Jim.

Alina expresó que no entendía por qué Jim quería seguir afuera si tendrían pocas horas para descansar.

"¿Por qué te quieres ir para allá? Es mejor dormir", expuso.

Sin embargo, Jim mencionó que él suele dormir tarde, por lo que aún no quería descansar, pero Alina le confesó que no se sentiría bien si él se iba.

"Dijimos que tú te ibas a dormir a tu hora y yo a la mía", reaccionó Jim.

Jim accedió a recostarse con Alina, quien desconfió de las intenciones de su esposo, pues intuyó que en cuanto se quedara dormida, él se iba a salir.

"Amor, aquí estoy", respondió él.

"¿Por qué te quieres ir? No entiendo, no quieres comer; no estás tomando ya, ¿qué quieres hacer allá?", insistió ella.

Jim aseguró que, pese a la percepción de Alina, no tenía intenciones de salir de la habitación.

"Cómo eres de mentiroso", sentenció Alina , quien confesó que le daba un poco de pena por lo que el resto de las parejas pudiera pensar.

"No, eso no tiene nada que ver", respondió de inmediato Jim.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

