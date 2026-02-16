TV SHOWS
¿Apostarías por mí?

¡El Público hizo valer su voto! y Laysha y El Malito ganan y mandan a Rubí y René a la bodega

El público le dio el poder a esta querida pareja para que eligiera a quién enviar a la bodega.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Team Rebelión acapara a Lupillo Rivera a su llegada a La Villa

Tras cerrar las votaciones, se dio a conocer la decisión que tomó el público para elegir a la pareja que en esta ocasión decidirá quiénes se irán a dormir una semana entera a la bodega.

De esta forma el público eligió a Laysha y El Malito para que tomaran esta difícil decisión y esto fue lo que pasó.

Laysha y El Malito mandan a Rubí y René a la bodega y estas fueron las reacciones

¿Apostarías por Mí?


Laysha y El Malito no podían creer que el público hubiera votado por ellos y no tenían mucho qué pensar, ya que Laysha dijo rápidamente, que sería la pareja que faltara de estar en la bodega de Team Rebelión.

Por lo que eligieron a René y Rubí para que, por una semana, durmieran en la bodega. Causando la evidente molestia de la pareja.

Así repartió las demás habitaciones el Anfitrión

En esta ocasión fue el Anfitrión quien tuvo la tarea de repartir a las demás parejas en las dos habitaciones y así quedaron:

Habitación Corazón:

Mario y Brenda Bezares
Franco y Breh
Ale y Beta
Lupillo y Taina

Habitación Trébol:

Gigi y David
Adrián y Nuja
Laysha y El Malito
Lorenzo y Claudia

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

