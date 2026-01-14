¿Apostarías por mí? ¿Dónde vivirán las 12 parejas de famosos que estarán en ‘¿Apostarías por Mí?’? ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality show 24/7, abrirá sus puertas este 18 de enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

TelevisaUnivision trae para ti este 2026 un reality show que dará mucho de qué hablar: ‘¿Apostarías por Mí?’, en el que 12 parejas de famosos convivirán juntos en un mismo espacio cuya finalidad es mostrar que el amor es lo más fuerte de todo.

24 personalidades vivirán desafíos, emociones, enfrentamientos cara a cara y más a lo largo de dos meses en el que la audiencia y una impactante villa serán testigos de todo lo que suceda.

PUBLICIDAD

¿Qué es la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’?

A lo largo de ocho semanas, 12 parejas de famosos entrarán a ‘¿Apostarías por Mí?’ para descansar, vivir emocionantes desafíos, compartir espacio y organizarse en las tareas del día.

Todo dentro de una villa ubicada en Brasil que se convertirá en un casino emocional y donde estarán expuestos por las cámaras 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cada día, estas parejas enfrentarán desafíos físicos y mentales para poner a prueba su confianza y su unión. Además de que deberán apostar al triunfo a la derrota de su pareja en el desafío en turno.

¿Apostarías por mí?, gran estreno 18 de enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas Imagen TelevisaUnivision

Habrá dinero en juego, pero también estas parejas vivirán emociones que las pondrán a prueba y de las que solo saldrá una ganadora.

La villa será un impactante espacio en el que a través de habitaciones, cocina, sala, patio y más conoceremos la vida de estos 24 famosos que están listos para darlo todo.

Recuerda que ‘¿Apostarías por Mí?’ inicia este domingo 18 de enero por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.