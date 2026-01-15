TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuándo serán las apuestas de las parejas de ¿Apostarías por Mí??

Las parejas de ¿Apostarías por Mí? tendrán un importante desafío que vivir y aquí te contamos todo

Univision picture
Univision
Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

Doce parejas de famosos entrarán este domingo 18 de enero a la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ para demostrar que el amor vence cualquier obstáculo y para convivir en un mismo espacio como nunca antes lo habían hecho.

Estas parejas se dividirán las labores domésticas, abrirán su corazón y le darán al público la oportunidad de conocerlos las 24 horas, los siete días de la semana.

CONOCE AQUÍ A LAS PAREJAS DE ¿APOSTARÍAS POR MÍ?

Además, día a día, tendrán que realizar los desafíos impuestos por la villa, en los que tendrán que ganar dinero y, sobre todo, apostar por su propia pareja.

Aquí te contamos qué días se realizarán las apuestas de este esperado reality show.

Alejandra Espinoza conduce ¿Apostarías por Mí?
Alejandra Espinoza conduce ¿Apostarías por Mí?
Imagen TelevisaUnivision

¿Cuándo se harán las apuestas de ¿Apostarías por Mí??

Las parejas de ¿Apostarías por Mí? realizarán durante dos días las apuestas para ganar dinero o perderlo, en el peor de los casos:

1.- Los martes
Este día se realizará la primera apuesta en la Competencia de Hombres o Mujeres, en el que deberán apostar el desempeño de su pareja. El dinero que obtengan será importante pues esto determinará si entran o no a la nominación.

2.- Los miércoles
Los miércoles concluirá la competencia iniciada los martes, en la que los famosos deberán apostar por su pareja. Al terminar el desafío se sumarán los resultados de cada una de las parejas y quien obtenga la menor ganancia acumulada quedará nominada.

Así, los martes y los miércoles serán días de apuestas y tú también podrás jugar en tu casa apostando con tu familia.

Recuerda que este 18 de enero arranca ¿Apostarías por Mí? en ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

