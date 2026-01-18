¿Apostarías por mí? ¡Este es el nombre con el que conocerás a cada una de las parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’! ¿Apostarías por Mí? pondrá a prueba a 12 parejas que buscarán ganar este esperado reality show

Video ¿Apostarías por Mí?: HOY gran estreno por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas

Doce parejas de famosos están listos para convivir en una misma villa, enfrentarse a desafíos para conocerlos más a fondo y vivir la experiencia 24/7 ante todo el mundo en '¿Apostarías por Mí?', el nuevo reality show de TelevisaUnivision.

¿Quiénes son las 12 parejas de ‘¿Apostarías por Mí?’?

Las doce parejas que vivirán la emoción que les brindará ‘¿Apostarías por Mí?’ son:

- Raúl y Laura Molinar

- Adrián Di Monte y Nuja Amar

- Beta y Alejandra

- Breh y Franco

- René Strickler y Rubí Cardozo

- Jim Velásquez y Alina Lozano

- Gigi Ojeda y David Leal

- Tiby Camacho y Medina

- Lorenzo Méndez y Claudia Galván

- Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

- Laysha Pink y Nelson

- Mario y Brenda Bezares

Conoce a las 12 parejas de '¿Apostarías por Mí?' Imagen TelevisaUnivision



Cada una de ellas será identificada con un nombre que las define en su personalidad y con las que se darán a conocer dentro de todo el programa.

¿Qué nombre recibirá cada pareja de ‘¿Apostarías por Mí?’?

Este nombre podrás utilizarlo en tus redes sociales para identificar a cada pareja y ser parte de esta experiencia 24/7:

- Salvador Zerboni y Marcela: Los Intuitivos

- Beta y Alejandra: Los Mágicos

- Breh y Franco: Los Épicos

- Lorenzo y Claudia: Los Destinados

Disfruta ‘¿Apostarías por Mí?’ solo por ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas.