¿Apostarías por mí? Adrián se disculpa con Nuja y ella le critica su estrategia en ¿Apostarías por mí? A horas de la primera eliminación de ¿Apostarías por mí?, Nuja Amar criticó la estrategia de Adrián Di Monte dentro de la Villa, donde el actor apostó casi todo su dinero en el primer desafío.

Video Adrián Di Monte y Nuja descubren el lugar secreto y perfecto para hacer el amor

Tras perder casi todo su dinero en el primer desafío de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte y Nuja Amar se convirtieron en la segunda pareja nominada en el reality show, quedando en manos del público para seguir en la competencia.

Adrián Di Monte se disculpa con Nuja Amar por su estrategia en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Mientras la pareja estaba descansando en la Habitación Trébol, platicaron sobre cómo se sentían previo al show del domingo, donde podrían convertirse en los primeros expulsados.

En la charla, Nuja compartió que se siente nerviosa por su posible salida, asegurando que Adrián no se sentía así porque ha pasado por esas situaciones en el pasado.

“Quiero ganar contigo o llegar a la final, pero jugamos con lo mejor que pensamos en nuestro momento. Lo que se hizo fue lo mejor que pensamos en ese momento. Bueno, malo, lo que sea de las apuestas y ya. Yo no tengo el control de eso y tú tampoco”, expresó el actor.

De inmediato, Nuja retomó el tema de las apuestas, asegurándole que sí tuvo la oportunidad de arriesgar menos, lo que les hubiera permitido no estar en riesgo y seguir en el reality show una semana más. “No tenemos el control de lo que va a pasar, pero de las apuestas sí teníamos el control”, precisó.

Video Los RECLAMOS siguen: Nuja le CRITICA a Adrian su estrategia en La Villa



“Bueno, pues fue culpa mía”, dijo Adrián, a lo que su esposa respondió: “Sí, obvio que fue culpa tuya”.

El actor de telenovelas como ‘El Maleficio’ y ‘La Madrastra’ no se quedó callado y le compartió a su pareja que ese tipo de mensajes lo hacían sentir mal.

“Pues ya está, no hago nada con martirizarme, porque lo único que hace es hacerme sentir mal y ya está aprendido (...) No me quedo lamentándome de lo que decidí porque ya está (hecho). Es una lección muy valiosa en la vida. Venimos a jugar, que la gente juegue y que la gente vote por nosotros”.

A pesar de que Adrián le pidió confiar en sus seguidores y en aquellas personas que prometieron apoyarlos de caer en la placa, Nuja reiteró que está nerviosa por su nominación, donde se ha sentido estresada por los diferentes desafíos, mencionando nuevamente las altas apuestas que hizo su marido.

Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

“¿Te digo una cosa? Si salimos, es toda mi culpa, yo asumo toda la responsabilidad y está bien”, añadió Adrián, esperando calmar la situación, pero Nuja reiteró que todo era “sentido común”, ya que le había pedido que no diera todo por ella porque aún se estaba adaptando y estaba enferma, situación que se vio reflejada en el desafío que abandonó.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.