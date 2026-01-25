TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián se disculpa con Nuja y ella le critica su estrategia en ¿Apostarías por mí?

A horas de la primera eliminación de ¿Apostarías por mí?, Nuja Amar criticó la estrategia de Adrián Di Monte dentro de la Villa, donde el actor apostó casi todo su dinero en el primer desafío.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video Adrián Di Monte y Nuja descubren el lugar secreto y perfecto para hacer el amor

Tras perder casi todo su dinero en el primer desafío de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte y Nuja Amar se convirtieron en la segunda pareja nominada en el reality show, quedando en manos del público para seguir en la competencia.

Adrián Di Monte se disculpa con Nuja Amar por su estrategia en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Mientras la pareja estaba descansando en la Habitación Trébol, platicaron sobre cómo se sentían previo al show del domingo, donde podrían convertirse en los primeros expulsados.

En la charla, Nuja compartió que se siente nerviosa por su posible salida, asegurando que Adrián no se sentía así porque ha pasado por esas situaciones en el pasado.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alina acaricia el abdomen de Beta y Jim estalla en celos: "no vas a tocarlo más"
2 mins

Alina acaricia el abdomen de Beta y Jim estalla en celos: "no vas a tocarlo más"

¿Apostarías por Mí?
Maribel Guardia y Marco Chacón entran a la villa de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Maribel Guardia y Marco Chacón entran a la villa de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Intercambio de parejas? Alina y Jim hacen candente promesa si el público los salva en ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

¿Intercambio de parejas? Alina y Jim hacen candente promesa si el público los salva en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Alina y Jim deciden irse a duelo de salvación con Laysha y El Malito en '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

Alina y Jim deciden irse a duelo de salvación con Laysha y El Malito en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¡Nadie cayó en la tentación! Las tres parejas nominadas no aceptaron robar dinero a sus compañeros en '¿Apostarías por Mí?'
1 mins

¡Nadie cayó en la tentación! Las tres parejas nominadas no aceptaron robar dinero a sus compañeros en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¡Claudia y Lorenzo estuvieron 10 años divorciados! Esto confesaron en la terapia de parejas ’ en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

¡Claudia y Lorenzo estuvieron 10 años divorciados! Esto confesaron en la terapia de parejas ’ en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
¿Hasta cuándo se podrá votar por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te decimos!
1 mins

¿Hasta cuándo se podrá votar por tu pareja favorita nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Aquí te decimos!

¿Apostarías por Mí?
¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías por Mí?'!: Te contamos qué temática tendrá
1 mins

¡Viernes de fiesta en '¿Apostarías por Mí?'!: Te contamos qué temática tendrá

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: En esto consistirá la ‘Tentación’ de hoy viernes 23 de enero

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo
3 mins

Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo

¿Apostarías por Mí?

“Quiero ganar contigo o llegar a la final, pero jugamos con lo mejor que pensamos en nuestro momento. Lo que se hizo fue lo mejor que pensamos en ese momento. Bueno, malo, lo que sea de las apuestas y ya. Yo no tengo el control de eso y tú tampoco”, expresó el actor.

De inmediato, Nuja retomó el tema de las apuestas, asegurándole que sí tuvo la oportunidad de arriesgar menos, lo que les hubiera permitido no estar en riesgo y seguir en el reality show una semana más. “No tenemos el control de lo que va a pasar, pero de las apuestas sí teníamos el control”, precisó.

Video Los RECLAMOS siguen: Nuja le CRITICA a Adrian su estrategia en La Villa


“Bueno, pues fue culpa mía”, dijo Adrián, a lo que su esposa respondió: “Sí, obvio que fue culpa tuya”.

El actor de telenovelas como ‘El Maleficio’ y ‘La Madrastra’ no se quedó callado y le compartió a su pareja que ese tipo de mensajes lo hacían sentir mal.

“Pues ya está, no hago nada con martirizarme, porque lo único que hace es hacerme sentir mal y ya está aprendido (...) No me quedo lamentándome de lo que decidí porque ya está (hecho). Es una lección muy valiosa en la vida. Venimos a jugar, que la gente juegue y que la gente vote por nosotros”.

A pesar de que Adrián le pidió confiar en sus seguidores y en aquellas personas que prometieron apoyarlos de caer en la placa, Nuja reiteró que está nerviosa por su nominación, donde se ha sentido estresada por los diferentes desafíos, mencionando nuevamente las altas apuestas que hizo su marido.

Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí?
Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

“¿Te digo una cosa? Si salimos, es toda mi culpa, yo asumo toda la responsabilidad y está bien”, añadió Adrián, esperando calmar la situación, pero Nuja reiteró que todo era “sentido común”, ya que le había pedido que no diera todo por ella porque aún se estaba adaptando y estaba enferma, situación que se vio reflejada en el desafío que abandonó.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX