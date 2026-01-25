¿Apostarías por mí? Alina acaricia el abdomen de Beta y Jim estalla en celos: "no vas a tocarlo más" La actriz quiso 'comprobar' que los abdominales de Beta son falsos, pero Jim se molestó por haberlo toqueteado en su cara

Alina Lozano y Jim Velásquez se han perfilado como una de las parejas más divertidas de ¿Apostarías por Mí?, pues suelen ser muy espontáneos entre ellos mismos y también con sus compañeros.

Ninguno de los dos han tratado de ocultar que son celosos y que existen muchos conflictos en su relación, por lo que se ha estado normalizando que mantengan algunas discusiones por comentarios o acciones que tienen con otras parejas.

Alina quiere 'desenmascarar' a Beta y Jim no oculta sus celos

En la habitación Corazón, Alina y Jim estaban hablando sobre el físico de algunos de sus compañeros, donde la actriz aseguró que probablemente el abdomen marcado, que tienen algunos de ellos, es de silicón.

Beta se encontraba en el cuarto, por lo que Alina le comentó que los están engañando, pues ellos habían pensado en compar unos abdominales de silicón para Jim pero no los consiguieron. Posteriormente, la artista le tocó el abdomen a Beta:

¡Esto es puro silicón! Alina



Automáticamente, Jim la alejó y le empezó a hablar a Alejandra, quien es la pareja de Beta. También le dijo al creador de contenido que se pusiera una camisa. Alina quiso levantarse de la cama, pero Jim la tenía sometida para que no volviera acercarse al influencer.

Amor, no vas a tocarlo más. Jim a Alina



Pese a que Alina y Beta lo tomaron con humor, Jim le recriminó a su esposa que como ella toca los cuerpos de otros hombres, espera que no se queje si él hace lo mismo con sus compañeras, como Brenda Bezares.

