apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuál fue el regalo que dejó Maribel Guardia para Lorenzo Méndez y Claudia?

Durante el show de ¿Apostarías por mí?, Maribel Guardia se enlazó junto a Alejandra Espinoza, revelando que la actriz dejó un sobre escondido que contenía un gran premio, el cual quedó en manos de Lorenzo Méndez y Claudia.

Tras la convivencia de la Súper Pareja en ¿Apostarías por mí?, donde Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón conversaron con los participantes e hicieron una emotiva dinámica.

Durante el show, Alejandra Espinoza se enlazó para informarle a las parejas que Guardia dejó un sobre con un premio especial escondido en la Villa, por lo que todos empezaron a buscar, siendo Lorenzo Méndez quien encontró el objeto.

¿Qué ganaron Lorenzo Méndez y Claudia en ¿Apostarías por mí??

Tras encontrar el sobre, Lorenzo Méndez leyó el contenido del sobre, donde indicaban que ganaron un premio y sería la misma Maribel Guardia quien les diera la buena, o mala noticia.

Durante el enlace con la Villa, Lorenzo y Claudia aseguraron que les gustaría que fuera dinero, el cual podría sumarse a su bolsa acumulada.

Maribel Guardia deja un regalo para una de las parejas de ¿Apostarías por mí?
Maribel Guardia deja un regalo para una de las parejas de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


“Podría ser algo bueno o malo. Me mandan a hacer misiones. Me da mucha pena, hubiera querido que fuera algo bueno, pero 5 mil dólares son buenísimos”, dijo Maribel Guardia.

De inmediato, ‘Los Destinados’ saltaron de emoción al escuchar el bono que consiguieron, el cual se suma a su bolsa acumulada, teniendo 8 mil 777 dólares en total.

“Qué lindo es Dios, no le quitamos nada a nadie y nos lo regresó de una forma muy bonita”, dijo Claudia a los participantes durante uno de los cortes comerciales.

Lorenzo Méndez y Claudia ganan un bono de 5 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
Lorenzo Méndez y Claudia ganan un bono de 5 mil dólares en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

