¿Apostarías por mí? ¿Cuál fue el regalo que dejó Maribel Guardia para Lorenzo Méndez y Claudia? Durante el show de ¿Apostarías por mí?, Maribel Guardia se enlazó junto a Alejandra Espinoza, revelando que la actriz dejó un sobre escondido que contenía un gran premio, el cual quedó en manos de Lorenzo Méndez y Claudia.

Tras la convivencia de la Súper Pareja en ¿Apostarías por mí?, donde Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón conversaron con los participantes e hicieron una emotiva dinámica.

Durante el show, Alejandra Espinoza se enlazó para informarle a las parejas que Guardia dejó un sobre con un premio especial escondido en la Villa, por lo que todos empezaron a buscar, siendo Lorenzo Méndez quien encontró el objeto.

¿Qué ganaron Lorenzo Méndez y Claudia en ¿Apostarías por mí??

Tras encontrar el sobre, Lorenzo Méndez leyó el contenido del sobre, donde indicaban que ganaron un premio y sería la misma Maribel Guardia quien les diera la buena, o mala noticia.

Durante el enlace con la Villa, Lorenzo y Claudia aseguraron que les gustaría que fuera dinero, el cual podría sumarse a su bolsa acumulada.

“Podría ser algo bueno o malo. Me mandan a hacer misiones. Me da mucha pena, hubiera querido que fuera algo bueno, pero 5 mil dólares son buenísimos”, dijo Maribel Guardia.

De inmediato, ‘Los Destinados’ saltaron de emoción al escuchar el bono que consiguieron, el cual se suma a su bolsa acumulada, teniendo 8 mil 777 dólares en total.

“Qué lindo es Dios, no le quitamos nada a nadie y nos lo regresó de una forma muy bonita”, dijo Claudia a los participantes durante uno de los cortes comerciales.

