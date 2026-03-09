Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención"
Después de ser castigada por El Anfitrión y pasar una terrible noche en La Bodega, Brenda se sinceró con 'Los Bebitos' sobre las atenciones que ha recibido de las mujeres de Rebelión
A una semana de conocer a la pareja ganadora de ¿Apostarías por Mí?, algunas parejas siguen rompiendo las reglas en la villa y El Anfitrión ha tomado cartas en el asunto, pese a que sólo quedan unos días de competencia.
El pasado domingo castigaron a los Bezares, ya que Mario le ayudó a Laysha a cocinar, cuando estaba explícitamente prohibido hacerlo, después de que la sancionaran por no haber desalojado la Suite Diamante.
Brenda confieza a 'Los Bebitos' que estaba sentida con ellos tras el castigo de El Anfitrión
Después de que El Anfitrión le dio la noticia los Bezares, de que les quitaría 3 mil dólares de su bolsa y, además, dormirían en La Bodega, Brenda no pudo ocultar su enojo con el conductor, pues le recriminó que ella no había hecho nada y aún así, por su falta, la castigaron.
La cantante no pudo dejar de llorar cuando se mudaron a la habitación más incómoda de la villa y no pudo evitar despotricar en contra de Team Pueblo, pues ellos estaban felices por haber librado la eliminación.
Brenda tomó mucho en cuenta que Rubí y Nuja fueron las que estuvieron ayudándolos a hacerles más cómoda la estancia en La Bodega, mientras que su equipo ni siquiera pasaron a verlos tras el castigo del Anfitrión.
Durante la mañana, estando más tranquila, Beta y Ale se acercaron a hablar con la artista sobre lo que sintió al haber sido sancionada y sobre cómo pasaron su primera noche en La Bodega.
Les agradezco que me pregunten porque luego uno sí se siente. Deja tú que no te pelan, dices: 'nos hemos apoyado'. Y siento más feo que del otro equipo tengan atención, hasta me siento rara. La verdad, las dos (Nuja y Rubí me han dado) súper atención.Brenda Bezares
Brenda les comentó que, independientemente del juego, las mujeres de Rebelión se han mostrado más unidas a ella que su propio equipo, sin que tengan necesidad.
Alejandra, por su parte, le comentó que estaba muy preocupada, pues "me imaginé a mi papá y a mi mamá y no puede" con la imagen de que duerman en un lugar así.
Mario les comentó que dormir ahí es muy cansado, e incluso amanecieron contracturados. Brenda reveló que Nuja le hizo el comentario de que a todos los hubieran castigado porque "todos metimos la mano" mientras Laysha cumplía su castigo.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.