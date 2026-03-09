¿Apostarías por mí? Brenda se sincera con Alejandra y Beta y revela por qué se molestó con ellos: "el otro equipo tiene más atención" Después de ser castigada por El Anfitrión y pasar una terrible noche en La Bodega, Brenda se sinceró con 'Los Bebitos' sobre las atenciones que ha recibido de las mujeres de Rebelión

A una semana de conocer a la pareja ganadora de ¿Apostarías por Mí?, algunas parejas siguen rompiendo las reglas en la villa y El Anfitrión ha tomado cartas en el asunto, pese a que sólo quedan unos días de competencia.

El pasado domingo castigaron a los Bezares, ya que Mario le ayudó a Laysha a cocinar, cuando estaba explícitamente prohibido hacerlo, después de que la sancionaran por no haber desalojado la Suite Diamante.

Brenda confieza a 'Los Bebitos' que estaba sentida con ellos tras el castigo de El Anfitrión

Después de que El Anfitrión le dio la noticia los Bezares, de que les quitaría 3 mil dólares de su bolsa y, además, dormirían en La Bodega, Brenda no pudo ocultar su enojo con el conductor, pues le recriminó que ella no había hecho nada y aún así, por su falta, la castigaron.

La cantante no pudo dejar de llorar cuando se mudaron a la habitación más incómoda de la villa y no pudo evitar despotricar en contra de Team Pueblo, pues ellos estaban felices por haber librado la eliminación.

Brenda tomó mucho en cuenta que Rubí y Nuja fueron las que estuvieron ayudándolos a hacerles más cómoda la estancia en La Bodega, mientras que su equipo ni siquiera pasaron a verlos tras el castigo del Anfitrión.

Durante la mañana, estando más tranquila, Beta y Ale se acercaron a hablar con la artista sobre lo que sintió al haber sido sancionada y sobre cómo pasaron su primera noche en La Bodega.

Les agradezco que me pregunten porque luego uno sí se siente. Deja tú que no te pelan, dices: 'nos hemos apoyado'. Y siento más feo que del otro equipo tengan atención, hasta me siento rara. La verdad, las dos (Nuja y Rubí me han dado) súper atención. Brenda Bezares



Brenda les comentó que, independientemente del juego, las mujeres de Rebelión se han mostrado más unidas a ella que su propio equipo, sin que tengan necesidad.

Alejandra, por su parte, le comentó que estaba muy preocupada, pues "me imaginé a mi papá y a mi mamá y no puede" con la imagen de que duerman en un lugar así.

Mario les comentó que dormir ahí es muy cansado, e incluso amanecieron contracturados. Brenda reveló que Nuja le hizo el comentario de que a todos los hubieran castigado porque "todos metimos la mano" mientras Laysha cumplía su castigo.

