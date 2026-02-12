Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer
Mario pensó en acercarse a Rubí para contarle lo que estaba pasando con René, pero Brenda duda de lo que ella pueda hacer en ¿Apostarías por mí?'.
Brenda Bezares no pudo contener el enojo que le provocan las supuestas acciones de René. Mayito le pidió paciencia, pues el Cara Cara está muy cerca.
"No se me hace congruente, ¿qué va a decir tu hijo?", expresó Brenda.
Brenda destacó que no le parecen congruente el comportamiento de René y menos las acusaciones que ha hecho contra Mario.
"Lo traigo atorado porque dice que tú traicionaste a Zerboni, cosa que no es cierto", sentenció.
Mayito respondió que es una idea que no se le quitará pronto y le pidió a Brenda que no se preocupe por ese tema.
"No, yo no, nada más me da coraje que se haya salido con la suya, me da coraje y me cae peor", respondió Brenda.
Mario confesó que piensa hablar de este tema con Rubí; sin embargo, Brenda intuyó que no serviría de mucho.
"Pero que lo sepa, se lo voy a decir: ''Espero que le hayas dado buenos principios a tu hijo', y punto", insistió Mario.
Brenda Bezares aseguró que ella no tenía planes de nominarlo y puso en duda el discurso con el que se ha manejado dentro de La Villa.
"No que la amistad, que es un juego, que la fregada; la amistad es más fuerte, yo no lo pensaba nominar", afirmó.
Mario comentó que René le dijo que si no es esta semana, la próxima estaría en la placa, pues ya se lo habían advertido.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.