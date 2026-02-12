¿Apostarías por mí? Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico" El próximo Cara a Cara tiene a las parejas con los ánimos encendidos ante el riesgo de convertirse en la siguiente en salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Video Adrián y Franco se están tomando muy enserio su papel de villano contra Mayito

Ante la mirada atenta de su team, Adrián Di Monte reveló los planes que tiene contra Mario Bezares para las próximas nominaciones.

A unas horas del próximo Cara a Cara, el actor aseguró que con un solo movimiento en el tablero podrían hacer una jugada maestra.

"Todo lo que ha hecho con nosotros, de ir aquí y de ir allá, con una sola jugada destruimos todo eso", dijo sobre Mario.

Afirmó que esto no se trata de un plan maquiavélico, sino de una lección para Mayito, por su supuesto comportamiento dentro de La Villa.

"Va a ser épico ver a los tres nominados y decir 'mi*rda'... y ojo, esto no es un plan maquiavélico, esto es justicia, él se enredó en sus propias pláticas, prometió aquí, allá y ahora, no lo vamos a hacer un mártir, no 'su cumpleaños, pobrecito'", señaló.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.