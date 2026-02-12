TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"

El próximo Cara a Cara tiene a las parejas con los ánimos encendidos ante el riesgo de convertirse en la siguiente en salir de La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Adrián y Franco se están tomando muy enserio su papel de villano contra Mayito

Ante la mirada atenta de su team, Adrián Di Monte reveló los planes que tiene contra Mario Bezares para las próximas nominaciones.

A unas horas del próximo Cara a Cara, el actor aseguró que con un solo movimiento en el tablero podrían hacer una jugada maestra.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos
2 mins

¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión
3 mins

Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión

¿Apostarías por Mí?
¡Por tercera vez! Laysha y ‘El Malito’ se convierten en la segunda pareja nominada de la semana en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

¡Por tercera vez! Laysha y ‘El Malito’ se convierten en la segunda pareja nominada de la semana en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David ganan el bono de 3 mil dólares y dejan en la cuerda floja de la nominación a estas parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Gigi y David ganan el bono de 3 mil dólares y dejan en la cuerda floja de la nominación a estas parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Ale hace una apuesta histórica por Beta y lo pierden todo en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Ale hace una apuesta histórica por Beta y lo pierden todo en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Franco se arrepiente del plan de mandar a la placa de nominados a Mario Bezares y hace petición a su equipo
2 mins

Franco se arrepiente del plan de mandar a la placa de nominados a Mario Bezares y hace petición a su equipo

¿Apostarías por Mí?
Nuja no oculta su molestia con Adrián por su mal desempeño en el desafío de hombres: "piensa"
2 mins

Nuja no oculta su molestia con Adrián por su mal desempeño en el desafío de hombres: "piensa"

¿Apostarías por Mí?
¿Cuál es el desafío de hombres de hoy 11 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'?
2 mins

¿Cuál es el desafío de hombres de hoy 11 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares lanza advertencia a René Strickler; actor pide ayuda: “Ven acá”
1 mins

Mario Bezares lanza advertencia a René Strickler; actor pide ayuda: “Ven acá”

¿Apostarías por Mí?
Rubí revela su temor tras perder los beneficios de la suite: destapa cómo tuvo que bañarse
1 mins

Rubí revela su temor tras perder los beneficios de la suite: destapa cómo tuvo que bañarse

¿Apostarías por Mí?

"Todo lo que ha hecho con nosotros, de ir aquí y de ir allá, con una sola jugada destruimos todo eso", dijo sobre Mario.

Afirmó que esto no se trata de un plan maquiavélico, sino de una lección para Mayito, por su supuesto comportamiento dentro de La Villa.

"Va a ser épico ver a los tres nominados y decir 'mi*rda'... y ojo, esto no es un plan maquiavélico, esto es justicia, él se enredó en sus propias pláticas, prometió aquí, allá y ahora, no lo vamos a hacer un mártir, no 'su cumpleaños, pobrecito'", señaló.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX