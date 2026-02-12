TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara: “Ese no es un equipo, es una secta”

Tras la nominación de Laysha y ‘El Malito’, las parejas del Team Rebelión decidieron nominar a Mario y Brenda, por lo que el conductor preparó su Cara a Cara para darle su voto a René en ¿Apostarías por mí?

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video ¡Adrián te AMENAZÓ! Mario prepara su cara a cara para René

¡La espera ha terminado! Este jueves 12 de febrero se realizará el cuarto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, donde cada una de las parejas nominará a quien consideren que debe salir de la Villa.

Esta semana, el Team Pueblo no tuvo tanta suerte como en otras ocasiones, ya que Alejandra y Beta fueron la primera pareja nominada, seguida de Laysha y ‘El Malito’, quienes quedaron con la menor cantidad de dinero.

¿Mario Bezares se enfrentará a René Strickler en el Cara a Cara? Esto le dijo el conductor a Brenda

Teniendo a dos parejas nominadas del equipo contrario, el Team Rebelión tuvo varias juntas y decidió nominar a Mario y Brenda, para así tener a tres parejas del Team Pueblo en la placa y una de ellas saldría del reality show definitivamente.

En una reciente plática en la Habitación Corazón, Mario habló con su esposa Brenda sobre la estrategia que van a tomar en el Cara a Cara, donde piensa enfrentar a René Strickler.

“Yo nada más te quiero decir que no hay que pelear”, dijo Brenda, a lo que Mario le dio la razón al decir “A todo es decir ‘interesante punto de vista, bien, se acabó’”.

Mario prepara su discurso contra René en el Cara a Cara en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


En la plática, Mayito ensayó el discurso que espera decirle a René, en el que desea mencionarle que está actuando de esa manera por una amenaza de su equipo.

“Me encantan tus valores. La primera, por tu honestidad, clavaste a dos jóvenes en la parrilla, en la placa. La segunda porque, según esto, te iban a divorciar porque tu mujer le agarró cariño a la esposa de Raúl. La tercera es que actuaste una telenovela maravillosa, le dijiste a algunos jóvenes ‘protegidos de mi3rda’ y ahora fuiste amenazado. Adrián te amenazó y te dijo que si no nominabas a un amigo, tal vez te iban a nominar la siguiente semana”, expresó.

Tras escucharlo, Brenda solo le pidió que no metiera nada relacionado a su familia, ya que no desea incluir a ninguna otra persona que no esté dentro de la Villa.

“Ese no es un equipo, es una secta, porque te presionan para nominar a un amigo, está cabrón. Salté de ahí, todavía estás a tiempo. Es todo, es lo único que voy a decir. A los otros les voy a decir ‘está bien, muy buen juego, interesante punto de vista’”, añadió.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

