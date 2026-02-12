TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada"

Cada pareja del reality tiene una estrategia distinta para sobrevivir lo más que puedan, pero algunas consideran que el juego de Mario Bezares se basa en la manipulación

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video La INCERTIDUMBRE carcome a Franco Y Breh por las NOMINACIONES

En las cuatro semanas que llevamos en ¿Apostarías por Mí?, las parejas descubrieron con quiénes tienen más afinidad, por lo que inevitablemente la formación de equipos y las críticas sobre cómo juegan los demás no se hicieron esperar.

Este jueves es el tenso Cara a Cara, donde las parejas deben de nominar a la dupla que ya no quieren que esté dentro de la villa. Ahora, con los grupos definidos, las estrategias están entrando a juego y los señalamientos cada vez más se intensifican.

PUBLICIDAD

Breh y Franco critican la estrategia de Mario Bezares; lo tachan de manipulador

Los ánimos del Team Pueblo se derrumbaron, pues Ale, Beta, Laysha y 'El Malito' ya se encuentran nominados, por lo que temen que alguien más de su equipo se les una y, por ende, pierdan a un integrante.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer
2 mins

Brenda dice que René no es congruente con lo que hace: Mayito destapa lo que piensa hacer

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"
1 mins

Adrián Di Monte revela sus planes contra Mayito y afirma que no son maquiavélicos: "Va a ser épico"

¿Apostarías por Mí?
¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos
2 mins

¡Nuevo giro! Las parejas de ¿Apostarías por mí? podrán tener una subasta en el Cara a Cara: Te contamos

¿Apostarías por Mí?
Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión
3 mins

Team Rebelión cambia su estrategia de nominar a Mario y Brenda Bezares en el Cara a Cara y tienen intensa discusión

¿Apostarías por Mí?
¡Por tercera vez! Laysha y ‘El Malito’ se convierten en la segunda pareja nominada de la semana en '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

¡Por tercera vez! Laysha y ‘El Malito’ se convierten en la segunda pareja nominada de la semana en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Gigi y David ganan el bono de 3 mil dólares y dejan en la cuerda floja de la nominación a estas parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Gigi y David ganan el bono de 3 mil dólares y dejan en la cuerda floja de la nominación a estas parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Ale hace una apuesta histórica por Beta y lo pierden todo en '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

Ale hace una apuesta histórica por Beta y lo pierden todo en '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Franco se arrepiente del plan de mandar a la placa de nominados a Mario Bezares y hace petición a su equipo
2 mins

Franco se arrepiente del plan de mandar a la placa de nominados a Mario Bezares y hace petición a su equipo

¿Apostarías por Mí?
Nuja no oculta su molestia con Adrián por su mal desempeño en el desafío de hombres: "piensa"
2 mins

Nuja no oculta su molestia con Adrián por su mal desempeño en el desafío de hombres: "piensa"

¿Apostarías por Mí?
¿Cuál es el desafío de hombres de hoy 11 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'?
2 mins

¿Cuál es el desafío de hombres de hoy 11 de febrero en '¿Apostarías Por Mí?'?

¿Apostarías por Mí?

Por otro lado, Team Rebelión se siente más seguro que nunca, pues les ganan en número y desde el inicio de la semana tienen muy claro a quién van a subir a la placa. Sin embargo, algo que está sonando mucho en el grupo es el 'juego sucio' de Mario Bezares.

Horas antes de irse a la Arena de Nominación, Franco y Breh estaban hablando con Claudia y Lorenzo, donde hicieron incapié que, según su perspectiva, desde que entraron a la villa, el conductor mexicano se ha dedicado a manipular a todos.

No le creo nada, nada de lo que diga 'Mayito' se lo puedo creer. No me lo tomo personal, entiendo que estamos jugando donde hay muchos retos físicos y mentales que no son su especialidad.
Franco


El deportista aclaró que no es dude de las capacidades físicas e intelectuales de Mario Bezares, sino que él tiene otra manera de llevar el juego.

Entiendo que el juego, que él tiene que jugar, es el de la manipulación y está bien, no es un juego que me guste, pero no digo que sea mal juego.
Franco


Breh reforzó su idea, comentando que ella también lo percibe de esa manera, y pese a que lo ve 'bien', tampoco lo comparte.

Tan no lo comparto que cuando, dizque estábamos jugando con él la primera semana, en el momento que no hicimos lo que él quiso, cambió su actitud con Franco y Franco estaba bien triste.
Breh


La pareja aseguró que lo ven 'acorralado' y 'frustrado' porque su equipo está a punto de desmoronarse, e incluso lo vieron discutiendo con René porque lo 'traicionó'.

Video ¡Juego de manipulación! Breh y Franco CRITICAN que Mario quiera manejar la Villa a su antojo


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX