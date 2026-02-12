¿Apostarías por mí? Franco y Breh arremeten contra Mario Bezares; aseguran que manipula a sus compañeros: "no le creo nada" Cada pareja del reality tiene una estrategia distinta para sobrevivir lo más que puedan, pero algunas consideran que el juego de Mario Bezares se basa en la manipulación

Video La INCERTIDUMBRE carcome a Franco Y Breh por las NOMINACIONES

En las cuatro semanas que llevamos en ¿Apostarías por Mí?, las parejas descubrieron con quiénes tienen más afinidad, por lo que inevitablemente la formación de equipos y las críticas sobre cómo juegan los demás no se hicieron esperar.

Este jueves es el tenso Cara a Cara, donde las parejas deben de nominar a la dupla que ya no quieren que esté dentro de la villa. Ahora, con los grupos definidos, las estrategias están entrando a juego y los señalamientos cada vez más se intensifican.

Breh y Franco critican la estrategia de Mario Bezares; lo tachan de manipulador

Los ánimos del Team Pueblo se derrumbaron, pues Ale, Beta, Laysha y 'El Malito' ya se encuentran nominados, por lo que temen que alguien más de su equipo se les una y, por ende, pierdan a un integrante.

Por otro lado, Team Rebelión se siente más seguro que nunca, pues les ganan en número y desde el inicio de la semana tienen muy claro a quién van a subir a la placa. Sin embargo, algo que está sonando mucho en el grupo es el 'juego sucio' de Mario Bezares.

Horas antes de irse a la Arena de Nominación, Franco y Breh estaban hablando con Claudia y Lorenzo, donde hicieron incapié que, según su perspectiva, desde que entraron a la villa, el conductor mexicano se ha dedicado a manipular a todos.

No le creo nada, nada de lo que diga 'Mayito' se lo puedo creer. No me lo tomo personal, entiendo que estamos jugando donde hay muchos retos físicos y mentales que no son su especialidad. Franco



El deportista aclaró que no es dude de las capacidades físicas e intelectuales de Mario Bezares, sino que él tiene otra manera de llevar el juego.

Entiendo que el juego, que él tiene que jugar, es el de la manipulación y está bien, no es un juego que me guste, pero no digo que sea mal juego. Franco



Breh reforzó su idea, comentando que ella también lo percibe de esa manera, y pese a que lo ve 'bien', tampoco lo comparte.

Tan no lo comparto que cuando, dizque estábamos jugando con él la primera semana, en el momento que no hicimos lo que él quiso, cambió su actitud con Franco y Franco estaba bien triste. Breh



La pareja aseguró que lo ven 'acorralado' y 'frustrado' porque su equipo está a punto de desmoronarse, e incluso lo vieron discutiendo con René porque lo 'traicionó'.

Video ¡Juego de manipulación! Breh y Franco CRITICAN que Mario quiera manejar la Villa a su antojo



