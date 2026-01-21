TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

Apenas han pasado unos días desde el arranque de ¿Apostarías por mí? y Brenda Bezares ya confesó sus temores.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¡Mayito y Brenda pierden $1500 dólares! pero salen fortalecidos

Brenda Bezares se sinceró con Mayito sobre sus temores respecto a lo que el público pudiera estar pensando de ellos por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí ? en su semana de estreno.

A punto de dormir, Brenda comentó con Mario que sentía que se estaban pasando con las groserías.

"Estamos siendo demasiado groseros, ¿o cómo nos estará viendo el público afuera?", manifestó.

Sin embargo, Mario Bezares expresó que él no sentía que se estuvieran pasando y que, al contrario, solo se estaban divirtiendo.

"¡Nombre! estamos cotorreando. Ellos nos conocen perfectamente bien y saben cómo es la onda", respondió.

Aseguró que en ningún momento han faltado al respeto y que, finalmente, es la jiribilla del juego.

"No estamos faltando al respeto ni agrediendo ni un ca**jo de nada, estamos jugando en una circunstancia maravillosa; tiene que haber esa sazón", explicó.

Mayito apoyó a Brenda y le propuso si quería que le bajaran el tono.

"Ahora sí que le bajamos dos rayas y evitamos decir", expresó.

"Sí, groserías, por favor", reaccionó Brenda.

Finalmente, Mario aceptó bajarle a las groserías, aunque le dijo a su esposa que era parte de su personalidad.

"Ok, va, pero es que somos así, mi vida, ¿pues qué quieres?", defendió.

Brenda dijo que, aunque sea su personalidad, debían bajarle a las groserías.

"Pues sí, pero hay que evitarlo", insistió.

"Ok, vamos a decirle tontejo", aceptó Mayito.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

