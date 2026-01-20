Brenda Bezares queda sorprendida con la habilidad de Beta para ‘tronar’ a Mario
Mientras Mario y Brenda Bezares conversaban con otras parejas, Salvador Zerboni y Marce Ruiz, Beta Mejía demostró sus habilidades para ‘tronar’ en ¿Apostarías por mí?
El pasado 18 de enero comenzó ¿Apostarías por mí?, el primer reality show 24/7 donde las parejas atravesarán por diversos desafíos para demostrar cuánto se conocen.
Como era de esperarse, los participantes han comenzado a conocerse, incluso algunos demostraron tener habilidades que muy pocos conocían.
Beta ‘truena’ a Mario Bezares; ¿cómo reaccionó Brenda?
Mientras que Mario y Brenda Bezares estaban conversando con otras parejas, Salvador Zerboni y Marce Ruiz, en un momento en el que Mayito quedó en manos de Beta, quien puso en práctica sus conocimientos para ‘tronar’ al conductor.
En segundos, los micrófonos captaron el ‘tronido’ de la oreja de Mario, todos se rieron y el presentador decidió ponerse de pie, pidiéndole de inmediato que le acomode el otro extremo de su cuerpo para no caminar chueco.
“¿En qué me metí? Todo por pinch3 hocicón”, dijo Mario antes de que lo acomodaran.
Tras lo ocurrido, Ale Jaramillo se acercó y les confesó a todos los presentes que su pareja podría tronarse la nariz, acontecimiento que tomó por sorpresa a Brenda Bezares, quien se rehusaba a escuchar.
Después de que Brenda le preguntó qué otro elemento de su cuerpo podría tronar, intentó acomodar el brazo de Mayito, quien se rehusó de manera amable, mientras el resto de las parejas no pudieron contener la risa.
