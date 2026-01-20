TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares queda sorprendida con la habilidad de Beta para ‘tronar’ a Mario

Mientras Mario y Brenda Bezares conversaban con otras parejas, Salvador Zerboni y Marce Ruiz, Beta Mejía demostró sus habilidades para ‘tronar’ en ¿Apostarías por mí?

Por:Liliana Carmona
Video Brenda Bezares revela que practica la orinoterapia y Mayito hace picante confesión

El pasado 18 de enero comenzó ¿Apostarías por mí?, el primer reality show 24/7 donde las parejas atravesarán por diversos desafíos para demostrar cuánto se conocen.

Como era de esperarse, los participantes han comenzado a conocerse, incluso algunos demostraron tener habilidades que muy pocos conocían.

Beta ‘truena’ a Mario Bezares; ¿cómo reaccionó Brenda?

Mientras que Mario y Brenda Bezares estaban conversando con otras parejas, Salvador Zerboni y Marce Ruiz, en un momento en el que Mayito quedó en manos de Beta, quien puso en práctica sus conocimientos para ‘tronar’ al conductor.

En segundos, los micrófonos captaron el ‘tronido’ de la oreja de Mario, todos se rieron y el presentador decidió ponerse de pie, pidiéndole de inmediato que le acomode el otro extremo de su cuerpo para no caminar chueco.

Así reaccionó Mario Bezares después de que Beta lo 'tronó' en ¿Apostarías por mí?
Así reaccionó Mario Bezares después de que Beta lo 'tronó' en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


“¿En qué me metí? Todo por pinch3 hocicón”, dijo Mario antes de que lo acomodaran.

Tras lo ocurrido, Ale Jaramillo se acercó y les confesó a todos los presentes que su pareja podría tronarse la nariz, acontecimiento que tomó por sorpresa a Brenda Bezares, quien se rehusaba a escuchar.

Después de que Brenda le preguntó qué otro elemento de su cuerpo podría tronar, intentó acomodar el brazo de Mayito, quien se rehusó de manera amable, mientras el resto de las parejas no pudieron contener la risa.

Video Beta "TRUENA" a Mario Bezares y deja IMPACTADA a Brenda


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Isla Brava
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Oríllese a la orilla
