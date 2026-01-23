TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Brenda Bezares llora frente a Mario Bezares; revela por qué estuvo a punto de abandonarlo

Brenda Bezares rompió en llanto en ¿Apostarías por mí? tras hablar de la segunda crisis que vivió con Mario Bezares. Hizo fuertes declaraciones.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video ¡Mario y Brenda revelan los secretos de su matrimonio en medio de un escándalo nacional!

Brenda Bezares y Mario Bezares se sinceraron frente a los participantes de ¿Apostarías por mí? y, entre lágrimas, revelaron por qué la cantante estuvo a punto de dejarlo.

La esposa del comediante recordó que todo se desencadenó durante la segunda crisis fuerte que pasaron en su matrimonio.

“La segunda (crisis fuerte) pudiera ser cuando toma la decisión de trabajar con el señor Stanley, yo no estaba de acuerdo, sin embargo, siempre lo he apoyado en sus decisiones. Yo le decía ‘no me gusta, no quiero’ y dijo ‘es mi trampolín’, le dijo ‘ok’”, indicó.

Mario Bezares señaló que pese a que Brenda Bezares se resistía, lo apoyó en su nuevo trabajo.

“Yo venía del programa exitoso llamado ‘Anabel’, pero siempre termina siendo un equipo… Viene la oportunidad de ser yo mismo, no caracterizado. Empiezo a trabajar con Paco, le decía ‘es mi trampolín, dame la oportunidad porque voy a ser Mario’”, precisó.

La regiomontana detalló que ella percibía cosas y que le decía “no me gusta, no quiero” y que en ese momento de su relación, ella ya había decidido abandonarlo.

Nosotros teníamos muchos problemas por lo mismo, sus ausencias, la tomada, venimos de familias bien diferentes. Estábamos muy mal, yo ya había tomado la decisión de ya de irme a mi casa a Monterrey y pasa todo esto”, comentó.

¿Por qué Mario y Brenda Bezares no se divorciaron? Esto dijeron

Mario Bezares confirmó las palabras de Brenda Bezares y relató cuáles fueron las palabras que la mamá de sus hijos le dijo en aquel difícil momento.

Ya teníamos a nuestro segundo hijo, chiquito tenía un año y se viene el infierno. Ya estábamos mal, Brenda ya se iba a ir, sucede esto y llega conmigo y me dice ‘dime la verdad para saber con quién estoy casada’. Le dije ‘mi vida yo no tengo nada que ver con esto, no tengo que ver nada’. Me dijo ‘está bien, te creo y antes de tomar una decisión, primero tenemos que ver cómo te saco’”, expresó llorando.

Entre lágrimas, Brenda Bezares aseguró que ella tenía que tomar una decisión y que se dio cuenta que “no tenía corazón” para hacerlo.

Estuvo acusado de algo que no hizo, estuvo año y medio en la cárcel, me acuerdo que cuando pasa todo esto tengo que tomar la decisión o de irme o de quedarme con él hasta el final, yo dije ‘yo no tengo corazón para eso, tengo muchos problemas con él, pero no tengo corazón para dejarlo’. Entonces dije ‘vamos a ponerle pausa a nuestro matrimonio y ya cuando salgas vemos si funciona o no, lo importante es que salgas de ese lugar al que no perteneces”, precisó.

@canalestrellasof

Mario y Brendan rompen en lágrimas al recordar la vez que Mayito llegó a la cárcel 😭💔 💞📺 ¿ApostaríasPorMí?, disponible por @vix, @univision, @unimas y @canalestrellasof

♬ sonido original - Las Estrellas - Las Estrellas


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

