apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Semana cinco eleva la tensión con más dinero en juego; así va el ranking

En la quinta semana de ¿Apostarías por Mí? todo se reinicia, pero no bajo las mismas condiciones: ahora el riesgo es mayor y las consecuencias pueden ser determinantes.

Por:Ana Belén Ortiz
Video ¿Puede tener ganado? Lupillo y Taina revelan qué tan CELOSOS o TÓXICOS son

En esta ocasión, las nueve parejas arrancan con una bolsa inicial de 30 mil dólares, una cifra que cambia por completo la estrategia. Con más dinero disponible, las apuestas deberán ser más ambiciosas, pero también más calculadas. Un solo error podría costar muy caro.

Además, la dinámica da un giro inesperado este martes con algunos cambios de horario, lo que añade presión externa a las decisiones internas. Y como si eso no fuera suficiente, la presencia de una pareja infiltrada está alterando el equilibrio dentro de la competencia.

Así inicia la bolsa semanal de las parejas en '¿Apostarías Por Mí?'

Video ¡No quiero irme! David EXPLOTA contra Gigi por su mal desempeño en el desafío

Todas comienzan con la misma cantidad:

  • Gigi y David – 30 mil dólares
  • Franco y Breh – 30 mil dólares
  • René y Rubí – 30 mil dólares
  • Lorenzo y Claudia – 30 mil dólares
  • Alejandra y Beta – 30 mil dólares
  • Adrián y Nuja – 30 mil dólares
  • Mario y Brenda – 30 mil dólares
  • Laysha y “El Malito” – 30 mil dólares
  • Lupillo y Taina – 30 mil dólares

Cada dupla tendrá que decidir si apuesta con cautela o si arriesga fuerte para intentar despegar en el ranking.

Lo que aún está por definirse es cómo quedarán las bolsas semanales después de las apuestas. Algunas parejas ya han resentido pérdidas importantes, mientras que René y Rubí lograron sumar 6 mil dólares, una ventaja que podría marcar diferencia en los próximos días.

La quinta semana apenas comienza, pero la tensión ya está sobre la mesa. Más dinero significa más presión… y solo quienes sepan administrar el riesgo podrán mantenerse en la competencia.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

