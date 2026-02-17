TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh le dice a René y Rubí que le asusta que gente como Laysha sea la favorita: revelan nueva estrategia

Rubí aseguró que no le teme a dormir en La Bodega, pero le molestó que Laysha no fuera directa cuando los eligió para quedarse ahí.

Paulina Flores
Video Franco y Breh van a meterle cizaña a Rubí y René en contra de Laysha

Luego de que Laysha los eligió para que durmieran en La Bodega, René y Rubí se sinceraron con Franco y Breh respecto a lo que no les pareció de la conductora.

"No le tengo miedo a La Bodega, no me molesta la Bodega, al contrario", dijo Rubí, quien señaló que lo que le molestó fue que no se los dijera de manera frontal y en cambio hiciera como que no sabía quién faltaba de pasar por ahí.

Por otro lado, René aseguró que no le tiene miedo a Laysha, pero nota que ya los tiene en la mira.

Franco opinó que tienen que esperar a que supuestamente Laysha pierda popularidad e incluso mencionó como una posible estrategia enviarla a la placa con Lupillo.

"Démosle tiempo a Laysha de que pierda empatía porque si sigue haciendo cosas así como lo del viernes de provocar una pelea, créanme, va a perder gente. Podemos dejar que Lupillo gane un poco de fuerza y los mandamos a los dos a la placa", especuló.

Breh no pudo ocultar su frustración y comentó que no podía creer el apoyo que ha recibido Laysha.

"Me saca mucho de onda que una persona así tenga tanta popularidad, a mí me asusta, perdón, pero me asusta, funenme si quieren, pero me asusta que una persona así sea la favorita", señaló.

Franco sugirió a Rubí y René tomar ventaja de La Bodega, pues tiene las cámaras centradas en ellos y pueden hablar con su público sobre los errores que consideran que ha cometido Laysha.

Breh destacó que seguramente más personas piensan lo que ellas y Franco sugirió también que expusieran a Laysha en El Show con Alan Tacher y que ellos la respaldarían.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

