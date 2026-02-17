Breh le dice a René y Rubí que le asusta que gente como Laysha sea la favorita: revelan nueva estrategia
Rubí aseguró que no le teme a dormir en La Bodega, pero le molestó que Laysha no fuera directa cuando los eligió para quedarse ahí.
Luego de que Laysha los eligió para que durmieran en La Bodega, René y Rubí se sinceraron con Franco y Breh respecto a lo que no les pareció de la conductora.
"No le tengo miedo a La Bodega, no me molesta la Bodega, al contrario", dijo Rubí, quien señaló que lo que le molestó fue que no se los dijera de manera frontal y en cambio hiciera como que no sabía quién faltaba de pasar por ahí.
Por otro lado, René aseguró que no le tiene miedo a Laysha, pero nota que ya los tiene en la mira.
Franco opinó que tienen que esperar a que supuestamente Laysha pierda popularidad e incluso mencionó como una posible estrategia enviarla a la placa con Lupillo.
"Démosle tiempo a Laysha de que pierda empatía porque si sigue haciendo cosas así como lo del viernes de provocar una pelea, créanme, va a perder gente. Podemos dejar que Lupillo gane un poco de fuerza y los mandamos a los dos a la placa", especuló.
Breh no pudo ocultar su frustración y comentó que no podía creer el apoyo que ha recibido Laysha.
"Me saca mucho de onda que una persona así tenga tanta popularidad, a mí me asusta, perdón, pero me asusta, funenme si quieren, pero me asusta que una persona así sea la favorita", señaló.
Franco sugirió a Rubí y René tomar ventaja de La Bodega, pues tiene las cámaras centradas en ellos y pueden hablar con su público sobre los errores que consideran que ha cometido Laysha.
Breh destacó que seguramente más personas piensan lo que ellas y Franco sugirió también que expusieran a Laysha en El Show con Alan Tacher y que ellos la respaldarían.
