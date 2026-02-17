¿Apostarías por mí? ¿En qué consiste el desafío 'La Garra' en '¿Apostarías por mí? de hoy 17 de febrero? En este Súper Martes en ¿Apostarías por mí?, las parejas realizaron su primera apuesta con el desafío ‘La Garra’, donde las mujeres tuvieron que seguir las instrucciones para alcanzar los peluches seleccionados

Video ¡Es para hoy! Lupillo se muestra lento en la desafío de pareja, y fracasa con Taina

Tras la nominación de Alejandra y Beta, llegó el momento de la primera apuesta en la quinta semana de ¿Apostarías por mí?, donde los hombres tuvieron el control de una garra.

¿En qué consiste La Garra, el nuevo desafío de la quinta semana de ‘¿Apostarías por mí?’?

En esta ocasión, el hombre estará al mando de una palanca, con la que debe direccionar, bajar y subir a la mujer, quien deberá seguir las instrucción de su pareja para conseguir 10 peluches en un tiempo límite.

En esta dinámica, el hombre tendrá el control de la garra y deberá dar las instrucciones, mientras que ella debe escuchar para agarrar el peluche correcto y colocarlo dentro de una canastilla.

La pareja que complete la prueba en el menor tiempo será la ganadora de un bono especial que podría definir su posición en el ranking semanal.

Las parejas realizan el desafío 'La Garra' en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



