¿Apostarías por mí? ¡Se puso intenso! Así se vivió el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? En este Súper Martes de ¿Apostarías por mí?, el Cara a Cara tuvo una dinámica diferente esta semana, donde las parejas tuvieron la oportunidad de votar por separado



Video Laysha se enfrenta por primera vez a Rubí y le dice que es la ‘Madrastra Mala’

Después de que Tiby y Medina abandonaron la Villa de ¿Apostarías por mí? tras anunciar que esperaban su primer hijo, las cosas se pusieron intensas con la presencia de Lupillo y Taina, ya que los bandos están más que claros dentro del reality show.

Así se vivió el quinto Cara a Cara de las mujeres en ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

En esta semana, las dinámicas cambian en este Súper Martes, donde las parejas no solo se enfrentaron a su primera apuesta, además tuvieron un Cara a Cara muy diferente, donde las mujeres fueron las primeras en dar su voto.

Tras ingresar a la Arena de Nominación, Alan Tacher les explicó a las mujeres que estaba a punto de comenzar el Cara a Cara, donde cada una debía ofrecer un voto, que se sumaría con aquellos que otorguen los hombres.

“En la Villa, el Anfitrión todo lo ve, todo lo escucha, y hay evidencias de lo que está pasando”, explicó Alan Tacher, mostrándoles un video con algunos momentos dentro de la Villa, donde hablaron de todos y se contaron varias verdades.

La primera mujer en pasar a dar su voto fue Nuja, quien eligió a Brenda. “Creo que cuando tuvimos la oportunidad de hablar, me dijiste que no. También entiendo que cuando uno está dolido, con esto ‘caras vemos, corazones nos vemos’, dijo Nuja, a lo que Brenda añadió que fue un problema de comunicación, pero si le duele que ataquen a su esposo.

Nuja le dio su voto a Brenda en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Alejandra le dio su voto a Claudia recordando lo del altercado de la fiesta del día de San Valentín. “Pudiste haberlo hecho mejor”, dijo Alejandra, a lo que Claudia reafirmó que ya se disculpó con las personas involucradas, “pero acepto tu voto”.

Alejandra eligió votar a Claudia en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Rubí votó nuevamente por Brenda porque mencionó que la brecha que se abrió en su corazón no ha sanado. “Yo creo que lo haces por una estrategia que tu grupo está marcando. No lo he superado porque esas cosas llevan tiempo, no me lo tomó a mal, yo te lo dije el día que nos abrazamos te dije ‘me dolió, me lastimaste’”, dijo Brenda.

Rubí votó por Brenda en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



La siguiente en pasar fue Taina, pero su voto no cuenta, ya que acaba de entrar esta semana, y eligió a Gigi para hacerle un llamado.

PUBLICIDAD

“Tengo 2 días y he tenido una conexión con cada una de las chicas. Es un buen momento para hacer una introspección de cómo están (...) Es importante es importante decir qué estoy haciendo, qué puedo aportar a un show como este. No sería justo que llegara a la final una lámpara en la casa”, dijo Taina, a lo que Gigi se defendió, asegurando que sí ha hecho contenido.

A pesar de que el voto de Taina no cuenta, quiso hablar con Gigi sobre su papel dentro de la Villa de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Claudia votó por Brenda , recordándole que ellos platicaron sobre lo que ocurrió en la fiesta, pero no le gustó que mencionara a su suegra. “No tengo nada en contra tuya, pero también tengo derecho a enojarme”, dijo Brenda.

Brenda votó por Claudia y le pidió que no tomara a mal lo que hizo, ya que le preocupó la forma en la que explotó, además de que no estuvo de acuerdo con las faltas de respeto hacia varias personas de la Villa.

Gigi eligió a Brenda por toda la mudanza de los cambios, en especial por las maneras en las que llegó a limpiar Gigi.

Brende se defendió ante los comentarios que hizo Gigi Imagen TelevisaUnivision



Laysha le da su voto a Rubí. “A pesar de que vimos muchos clips, muchas de ellas se han acercado para aclarar las cosas. De todas las cosas que han pasado aquí, se me hace la más falsa. Yo también pensé que esas cosas ya habían pasado (...) No me gusta que digan que a René le duele la espalda, pero en los desafíos está como si nada”, dijo la creadora de contenido.

Laysha se enfrentó a Rubí en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? Imagen TelevisaUnivision



Breh le dio su voto a Brenda. “Team Rebelión tiene una estrategia muy marcada, en cambio Team Pueblo se basa en las vulnerabilidades de cada persona y a mí no me gusta, se me hace un juego sucio”, dijo Breh, a lo que Brenda respondió: “Interesante punto de vista”.

Así quedaron las votaciones tras el Cara a Cara con las mujeres en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Así se vivió el quinto Cara a Cara de los hombres en ¿Apostarías por mí?



Tras regresar las mujeres a la Villa, llegó el turno de los hombres de ver un video con fuertes revelaciones antes de la nominación.

PUBLICIDAD

René eligió a Mario. “No me gustó lo que hablaste de mis hijos, no me meto con la familia. Yo vine a ganar y tú eres un rival muy fuerte”, dijo René, a lo que Mario respondió que solo se metió con los valores y principios, además le recordó la vez que se enojó con Tiby y Laysha.

René nominó a Mario en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Lorenzo votó por Mario, quien le recordó que es un oponente muy fuerte y por ello lo debe nominar. “Te envenenaron tu cabeza muy fuerte, me lo dijiste, lo entiendo, lo platicamos y no hay ningún problema”. expresó Mayito.

Lorenzo considera a Mario un fuerte competidor y por ello votó por él en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Mario votó por Franco, a quien lo felicitó por ser tan ‘maquiavélico’. “Te juntaste con la persona adecuada para hacer una buena secta. Me encantaría que nos subiéramos a una placa, porque el público siempre tiene la razón (...) Subámonos a la placa”.

Mario votó por Franco en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



A pesar de que el voto de Lupillo no cuenta, pero tuvo oportunidad de hacer el Cara a Cara con Mario. “He estado viendo tu forma de jugar y, honestamente, no lo respeto. Buscando la manera de cómo victimizarse por hechos que tienen que suceder este reality no me parece justo. Las cosas de afuera no se deben de traer, yo nunca hablaría de tus hijos”.

Lupillo Rivera también eligió a Mario en el Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Beta eligió a David, explicándole que han sido frontales en todo momento, pidiéndole ponerse en los zapatos del otro, mientras que David recalcó que su compañero es el único de los ‘reales’.

Mientras que Franco eligió a Mario al mencionarlo que es manipulador, incluso tomó el tiempo para ‘amenazar’ a ‘Malito’, por lo que Mario le pidió que fueran a una placa, algo que él no accedió.

Franco eligió a Mario en el quinto Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



David votó por Mario por hablar mal de Gigi, recordando la mala broma que hizo hace unas semanas. “Me vale gorro lo que pienses, no sé quién eres. Punto”, dijo Mayito.

Mario optó por no darle mucha importante a los argumentos de David en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



‘Malito’ eligió a Franco al recordar que no le gustaría estar en la placa a la final “por el miedo que tienes. Tú mismo sabes lo falto que eres, lo hipócrita que eres. Que Dios me sigue protegiendo de gente como tú (...) eres de lo peor”.

'El Malito' se enfrentó a Franco en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Para cerrar la dinámica, Adrián votó por Mario, asegurándole que deben subirlo a la placa por mera estrategia para que se pruebe con el público.

Adrián votó por Mario en el Cara a Cara de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.