¿Apostarías por mí? Así se vivió el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal? Este 20 de enero se realizó el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?, donde los hombres tuvieron que seleccionar los “defectos” adorables que no toleran tanto de sus parejas.

Tras el triunfo de Franco y Breh en la primera competencia de parejas en ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality show de TelevisaUnivision, llegó el turno del primer desafío de mujeres.

Este martes 20 de enero se realizó el primer desafío de mujeres titulado ‘Poniendo las bolas en su lugar’, en el que los hombres tuvieron un papel primordial, ya que cada uno de ellos compartió los defectos “adorables” que no toleran tanto de sus parejas.

Cada uno de estos “defectos” fueron colocados en grandes pelotas en un tablero gigante. Para ganar ese desafío, las mujeres debían acertar 3 descripciones que consideran que su pareja eligió y ponerlo en el apartado correspondiente.

Pero no todo fue tan sencillo como sonaba. Las mujeres estaban dentro de unas bolas de plástico gigantes y debían mover las pelotas al lugar designado, además de que otras participantes no concluyeron el desafío en el tiempo acordado.

Beta y Alejandra ganaron la apuesta de 2 mil dólares, quedando dólares en su bolsa semanal.

Medina y Tiby perdieron la apuesta de 2 mil dólares, quedando en su bolsa semanal 7 mil dólares.

Adrián y Nuja perdieron su apuesta de 4 mil 6 dólares, quedando 494 dólares en su bolsa semanal.

Laysha y 'El Malito' perdieron su apuesta de 2 mil dólares, quedando con 2 mil 500 dóalres en su bolsa semanal.

René Strickler y Rubí perdieron su apuesta de 2 mil 666 dólares, quedando con 11 mil 834 dólares en su bolsa semanal.

Jim y Alina perdieron su apuesta de 61 dólares, quedando en su bolsa semanal con 14 mil 439 dólares.

Lorenzo y Claudia ganan su apuesta de 777 dólares, quedando 5 mil 277 dólares en su bolsa semanal.

Raúl y Laura perdieron su apuesta de 750 dólares, quedando 8 mil 750 dólares en su bolsa semanal.

Mario y Brenda perdieron su apuesta de mil 550 dólares, quedándose con 7 mil 949 dólares en su bolsa semanal.

Franco y Breh ganaron su apuesta de mil 499 dólares, quedando con 18 mil 899 dólares en su bolsa semanal.

David y Gigi ganaron su apuesta de mil 493 dólares, quedando 10 mil 993 en su bolsa semanal.

Zerboni y Marce ganaron su apuesta de 999 dólares, quedando con 10 mil 499 dólares en su bolsa semanal.

Pero este desafío no terminó aquí. En la segunda parte, las mujeres que concluyeron el desafío con los mejores puestos pasaban a la siguiente ronda por un bono de 3 mil dólares.

Alejandra, Claudia y Marce pasaron a esta ronda para elegir los 5 valores más importantes en su relación, siendo la novia de Zerboni quien ganara el bono de 3 mil dólares, más los 99 dólares que apostó el actor.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.