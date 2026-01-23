¿Apostarías por mí? Zerboni reacciona molesto con René Strickler y Rubí ante la traición de 'El Pelón' Al concluir el Cara a Cara, donde Laysha y ‘El Malito’ fueron nominados’, las parejas regresaron a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde Zerboni no se guardó nada al hablar de la traición que cometió Raúl con René Strickler y Rubí



¡Vaya noche que se vivió en ¿Apostarías por mí? el pasado 22 de enero! Después de que cada una de las parejas se enfrentara en el Cara a Cara, Laysha y ‘El Malito’ fueron nominados, pero el asunto no terminó ahí, ya que varios dejaron al descubierto las alianzas que no cumplieron con otros participantes.

Zerboni reacciona molesto a la traición de Raúl con René Strickler y Rubí en ¿Apostarías por mí?

Ya de regreso en la Villa, Zerboni, René y Rubí se quedaron afuera para platicar sobre lo que había ocurrido, mencionando la traición que cometió Raúl ‘El Pelón’.

Evidentemente molesto, Zerboni les dijo a René y Rubí que con ellos estaba todo bien, afianzando su alianza, pero aclaró que ya no iba a decir nada al respecto con el resto de la casa y se iba a quedar “calladito”.

“No me laten esas put3rias. Yo por eso tuve que cerrar así. Dije ‘a ver cabrón, yo me puedo equivocar, cualquiera se puede equivocar y lo acepto, pero no me voy a rajar como ‘El Pelón’ (Raúl) que se echó para atrás’ (...) Lo que se dice con la boca se sostiene”, expresó.

Zerboni se sinceró sobre la traición de 'El Pelón' con René Strickler y Rubí en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Rubí estuvo de acuerdo con los comentarios del actor, asegurando que había acudido con Laysha y ‘El Malito’ para informarles que los iban a nominar, misma situación que hizo Strickler. Incluso recordaron que le había dado su palabra a Gigi de que no la elegirían a ella por haberla mandado a la bodega el primer día del reality show.

“Me sacó de onda Tiby y Medina diciendo (en el Cara a Cara) que había una estrategia; sí la había, vino Adrián a hablar con nosotros cuando escuchó, ¿entonces por qué se fue contra los puertorriqueños?”, mencionó René.

Nuevamente, René externó su sorpresa por el cambio de opinión de Raúl, momento en el que Zerboni les reveló que el conductor, minutos antes de comenzar el Cara a Cara, le dijo que se había arrepentido y le daría su voto a alguien más.

“Yo prefiero eso, se me hace honesto, que lo digan”, dijo Rubí, momento que fue interrumpido cuando vieron salir llorando a ‘El Malilla’.

¿Por quiénes votaron Raúl y Laura Molinar en el primer Cara a Cara de ¿Aportarías por mí??

Para sorpresa de muchos, Raúl y Laura Molinar votaron por Franco y Breh en el Cara a Cara.

“A pesar de que son unas excelentes personas, son brillantes. Creo que yo que en nuestra estrategia de pareja, son una pareja súper fuerte, a pesar de que tienen pocos meses de relación, son una máquina para hacer las dinámicas”, dijo Raúl.

Mientras que Laura no pudo evitar llorar, ya que considera que se lleva muy bien con ellos, además de que saben cocinar.

