¿Apostarías por mí? Alina confiesa que extraña hacer el amor y Jim, bajo las sábanas, le hace una propuesta indecorosa: "¿Cómo se te ocurre?" Jim dio a Alina algunas alternativas ante la confesión que le hizo en la Habitación Corazón de '¿Apostarías por mí?'.

Video “Tengo ganas de hacer el amor”: Alina y Jim planean cómo tener intimidad

Luego de casi una semana en La Villa de '¿Apostarías por mí?', Alina confesó a Jim que extraña la intimidad con él.

"Tengo ganas de hacer el amor", expresó Alina en la ' Habitación corazón'.

"¿Tienes ganas de hacer el amor?", respondió de inmediato Jim.

"Sí", contestó Alina.

"Amor, ¿qué hacemos, acá como?", reaccionó Jim.

Jim mencionó que no hay manera dentro de La Villa pues está lleno de parejas y cámaras.

"¿Tú crees que ninguna pareja ha hecho?", preguntó Alina.

Jim propuso el clóset como una alternativa; sin embargo, Alina soltó una carcajada porque recordó que le pasó en ese lugar.

"Sí, para que me caiga un zapato en la frente como me cayó esa vez", comentó.

Ante la falta de oportunidad, Jim dijo que tendría que darse "autoamor", a lo que Alina reaccionó sorprendida.

"No, ¿cómo se te ocurre? Es lo mismo que hacer el amor", dijo la actriz.

Jim dijo que de entrar solo al baño no se prenderían las cámaras, pero si entra con Alina, las cosas cambian.

"No, porque si estoy solo en el baño nadie me va a ver, porque no prenden las cámaras y si entramos los dos las van a prender", explicó.

"¿Tú no piensas en mí, solo en ti?", respondió Alina.

"No, pues te toca también darte autoamor", sugirió Jim.

"Pues sí, voy a hacerlo", aceptó Alina.

Jim y Alina se metieron bajo las sábanas y entre risas, Alina le dijo a Jim que no era el más débil de La Villa.

"No ves, si no eres débil, tienes algo firme", expresó entre risas mientras se salían de las sábanas.

