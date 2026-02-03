TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero?

Tras la salida de Raúl ‘El Pelón’ y Laura en ¿Apostarías por mí?, un nuevo ciclo comenzó con un desafío de hombres, por lo que las mujeres comenzaron con las apuestas

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video ¡Mario Bezares se mete en serios PROBLEMAS en el desafío semanal!

Después de que René y Rubí ganaran, por tercera semana consecutiva, el desafío de parejas en ¿Apostarías por mí?, además de la nominación de Zerboni y Marce, es momento de comenzar con las apuestas.

¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero en ‘¿Apostarías por mí?’?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alejandra Jaramillo confiesa que iba a finalizar su relación con Beta Mejía y revela los motivos: "quise huir"
2 mins

Alejandra Jaramillo confiesa que iba a finalizar su relación con Beta Mejía y revela los motivos: "quise huir"

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Claudia revelan cómo revivió el amor entre ellos y cuál fue la reacción de sus hijas
2 mins

Lorenzo y Claudia revelan cómo revivió el amor entre ellos y cuál fue la reacción de sus hijas

¿Apostarías por Mí?
Laysha quiere a René y Rubí fuera de La Suite Diamante: "Que convivan con otras personas"
1 mins

Laysha quiere a René y Rubí fuera de La Suite Diamante: "Que convivan con otras personas"

¿Apostarías por Mí?
Laysha siente pena por René Strickler; revela qué le hizo su esposa Rubí al actor: “No la quiero volver a ver”
2 mins

Laysha siente pena por René Strickler; revela qué le hizo su esposa Rubí al actor: “No la quiero volver a ver”

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así quedó la reasignación de habitaciones en la tercera semana del reality
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Así quedó la reasignación de habitaciones en la tercera semana del reality

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni y Marcela Ruiz quedan nominados en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?
2 mins

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz quedan nominados en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Lorenzo y Zerboni rompen las reglas del desafío de parejas; esta es la fuerte sanción que tendrán
1 mins

Lorenzo y Zerboni rompen las reglas del desafío de parejas; esta es la fuerte sanción que tendrán

¿Apostarías por Mí?
Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Rubí y René se quedan en la Suite Diamante por tercera semana consecutiva y ganan el bonus de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas
2 mins

¿Apostarías por Mí?: Así fueron las apuestas cruzadas de las parejas

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?
1 mins

¿Apostarías por Mí?: ¿Cómo va el ranking de la semana 3?

¿Apostarías por Mí?

En el desafío ‘Las Torres’, los hombres tuvieron que escalar una red inclinada en tres ocasiones, además de pasar por un circuito diseñado para exigir resistencia, concentración y estrategia.

Cada vez que llegaron a la cima, tomaron una figura y descendieron con ella, pero las cosas no son lo que parecen, ya que subir fue cada vez más difícil. Al final, tras tener las 3 estatuillas, deberán correr a la mesa final y replicar con bloques una pirámide.

Así se vivió el desafío de hombres en ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío de hombres en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Aquellos que terminen el circuito en el menor tiempo serán los ganadores. El desafío ya fue grabado y en el show descubriremos quiénes tuvieron el mejor desempeño.

Video Zerboni se queda a nada de quitarle el triunfo a Beta en el desafío de hombres

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX