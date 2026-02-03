¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero?
Tras la salida de Raúl ‘El Pelón’ y Laura en ¿Apostarías por mí?, un nuevo ciclo comenzó con un desafío de hombres, por lo que las mujeres comenzaron con las apuestas
Después de que René y Rubí ganaran, por tercera semana consecutiva, el desafío de parejas en ¿Apostarías por mí?, además de la nominación de Zerboni y Marce, es momento de comenzar con las apuestas.
¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero en ‘¿Apostarías por mí?’?
En el desafío ‘Las Torres’, los hombres tuvieron que escalar una red inclinada en tres ocasiones, además de pasar por un circuito diseñado para exigir resistencia, concentración y estrategia.
Cada vez que llegaron a la cima, tomaron una figura y descendieron con ella, pero las cosas no son lo que parecen, ya que subir fue cada vez más difícil. Al final, tras tener las 3 estatuillas, deberán correr a la mesa final y replicar con bloques una pirámide.
Aquellos que terminen el circuito en el menor tiempo serán los ganadores. El desafío ya fue grabado y en el show descubriremos quiénes tuvieron el mejor desempeño.
No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México, lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.