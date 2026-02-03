¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí?: ¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero? Tras la salida de Raúl ‘El Pelón’ y Laura en ¿Apostarías por mí?, un nuevo ciclo comenzó con un desafío de hombres, por lo que las mujeres comenzaron con las apuestas

¿En qué consiste el desafío de hombres de hoy 3 de febrero en ‘¿Apostarías por mí?’?

En el desafío ‘Las Torres’, los hombres tuvieron que escalar una red inclinada en tres ocasiones, además de pasar por un circuito diseñado para exigir resistencia, concentración y estrategia.

Cada vez que llegaron a la cima, tomaron una figura y descendieron con ella, pero las cosas no son lo que parecen, ya que subir fue cada vez más difícil. Al final, tras tener las 3 estatuillas, deberán correr a la mesa final y replicar con bloques una pirámide.

Así se vivió el desafío de hombres en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Aquellos que terminen el circuito en el menor tiempo serán los ganadores. El desafío ya fue grabado y en el show descubriremos quiénes tuvieron el mejor desempeño.

