¿Apostarías por mí? Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante Como uno de los beneficios de conseguir la Suite Diamante, René Strickler y Rubí Cardozo disfrutaron de una romántica cena en ¿Apostarías por mí?, eligiendo a Mario y Brenda Bezares para compartir los alimentos



Después de que perdieran la apuesta en ¿Apostarías por mí?, René Strickler y Rubí Cardozo fueron llamados por el Anfitrión, quien les indicó que acudieran a la Suite Diamante de inmediato.

Ante la sorpresa de todos, ‘Los Cómplices’ notaron unas rosas dentro de la recámara, así como de un menú muy especial, teniendo la oportunidad de invitar a otra pareja para disfrutar de un rato agradable.

Así se vivió la cena en la suite diamante de ¿Apostarías por mí? con René Strickler y Rubí Cardozo como anfitriones

Al percatarse de la sorpresa que los esperaba en la suite Diamante, Rubí Cardozo compartió que estaba molesta al no concluir con éxito su desafío, pero estaba lista para dejarlo en el pasado y seguir disfrutando del reality show junto a su pareja.

“Ah, quiero llorar, estaba molesta, ya se me quitó”, dijo Rubí a René, quien le dio un tierno beso en la frente a su pareja, dejando así el conflicto que tuvieron por la apuesta para disfrutar de este romántico momento.

René Strickler y Rubí Cardozo disfrutan de una romántica cena en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



En ese momento, el Anfritrión los interrumpió y les dedicó unas palabras: “Este es un momento especial para ustedes, esperamos que lo disfruten. Pueden invitar a una pareja más para convivir con ustedes”.

Tras agradecer la invitación, Rubí propuso a Adrián y Nuja, quienes perdieron casi todo su dinero, pero René pensó en Mario y Brenda, siendo el actor quien tomó la decisión final, recordando que Mayito es su ‘padrino’, por lo que acudieron a la sala para ir por ellos con cara de “preocupados”.

“Tenemos que nominar a una pareja y elegimos a Brenda y a Mario, así que tienen que venir por nosotros (...) No nominar de la nominación, es elegir”, corrigió la pareja. “No sabemos nada, pero nos pidieron que nos trajéramos a una pareja”.

Aunque todos se preocuparon, al salir, René y Rubí aclararon que solo era una broma y los invitaban a cenar en la suite. Ya en la cena, Brenda propuso seguir con la broma, asegurando que les diría a los demás que se pusieron de acuerdo para nominar a una de las parejas.

Durante la cena, los participantes platicaron sobre la reacción de otras parejas frente a la apuesta, relatando que tuvieron un día muy intenso.

“Ya están hablando de a quién salvar y todo eso”, dijo Rubí, a lo que René añadió: “Franco estaba poniendo en la lista de quién sería (nominado) por si nominan a Adrián también, porque es quien menos dinero tiene, y fue a hablar con él”.

René Strickler y Rubí Cardozo disfrutan de una cena con Mario y Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Debido a que el jueves habrá un ‘Cara a cara’, donde cada una de las parejas elige a quien considera debe estar en la placa, Brenda agradeció que pudieran hablar sobre eso, ya que solo es considerado como estrategia, revelando que no pensaban nombrar a los anfitriones de la cena, dejando claro que al final la decisión es del público.

En la charla, Rubí compartió que, en un inicio, querían mandar a Laysha y ‘El Malito’ a la bodega, pero como ya les habían retirado dinero, finalmente eligieron a Gigi y David para estar en la Bodega.

