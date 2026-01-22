¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió la primera terapia de parejas?
Este jueves se vivió la primera terapia de parejas, la cual se tornó sumamente emocional por las estremecedoras y tiernas historias que marcaron su relación
Cada día en ¿Apostarías por Mí? es distinto al anterior, por ejemplo: los lunes es el Desafío de Parejas, el martes la Primera Apuesta, el miércoles la Segunda Apuesta, el jueves es el Cara a Cara y el viernes es de Tentación.
Los jueves, además del intenso Cara a Cara, también hay otra dinámica donde las celebridades vuelven a conectar tras enfrentar los desafíos y apuestas de la semana, esta actividad se llama: Terapia de Parejas.
Así fue la primera Terapia de Parejas de ¿Apostarías por Mí?
La terapia consiste en dinámicas guiadas que promueven la reflexión, comunicación y análisis emocional entre las parejas, poniendo a prueba la fortaleza de sus vínculos, además será un espacio para que sus compañeros conozcan un poco más de su relación.
La primera de esta temporada se llamó: las primeras veces. El objetivo de esta dinámica fue para conocer a las parejas a través de los primeros momentos y/o experiencias que les han marcado en su relación.
La mecánica fue la siguiente, el anfitrión citó a todos en la sala, ahí había un 'árbol' con jaulas y cada una de ellas contenía un sobre, dentro de éste había un papel con una pregunta. Dicha interrogrante trataba de las primeras veces que tuvieron como pareja, como: la primera pelea, la primera crisis, la primera cita, el primer beso, etcétera.
Todas las parejas tenían que desarrollar la historia frente a todo el grupo. Durante el relato, los demás podían interrumpir con preguntas o curiosidades, por supuesto, respecto al tema.
La finalidad de esta actividad fue ampliar el conocimiento y reconocimiento de las parejas con el intercambio de experiencias, además de tener un poco más de exposición ante todos.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.