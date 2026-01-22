¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿En qué consistió la primera terapia de parejas? Este jueves se vivió la primera terapia de parejas, la cual se tornó sumamente emocional por las estremecedoras y tiernas historias que marcaron su relación

Cada día en ¿Apostarías por Mí? es distinto al anterior, por ejemplo: los lunes es el Desafío de Parejas, el martes la Primera Apuesta, el miércoles la Segunda Apuesta, el jueves es el Cara a Cara y el viernes es de Tentación.

Los jueves, además del intenso Cara a Cara, también hay otra dinámica donde las celebridades vuelven a conectar tras enfrentar los desafíos y apuestas de la semana, esta actividad se llama: Terapia de Parejas.

Así fue la primera Terapia de Parejas de ¿Apostarías por Mí?

La terapia consiste en dinámicas guiadas que promueven la reflexión, comunicación y análisis emocional entre las parejas, poniendo a prueba la fortaleza de sus vínculos, además será un espacio para que sus compañeros conozcan un poco más de su relación.

La primera de esta temporada se llamó: las primeras veces. El objetivo de esta dinámica fue para conocer a las parejas a través de los primeros momentos y/o experiencias que les han marcado en su relación.

La mecánica fue la siguiente, el anfitrión citó a todos en la sala, ahí había un 'árbol' con jaulas y cada una de ellas contenía un sobre, dentro de éste había un papel con una pregunta. Dicha interrogrante trataba de las primeras veces que tuvieron como pareja, como: la primera pelea, la primera crisis, la primera cita, el primer beso, etcétera.

Todas las parejas tenían que desarrollar la historia frente a todo el grupo. Durante el relato, los demás podían interrumpir con preguntas o curiosidades, por supuesto, respecto al tema.

La finalidad de esta actividad fue ampliar el conocimiento y reconocimiento de las parejas con el intercambio de experiencias, además de tener un poco más de exposición ante todos.

