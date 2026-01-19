¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por mí? El Anfitrión aparece frente a las parejas y hace una advertencia: "No somos amigos" Las 12 parejas recibieron una grata bienvenida del Anfitrión, quien abrió las puertas de su Villa, pero dejó muy claras sus reglas.

El Anfitrión dio la bienvenida en su Villa a las 12 parejas que demostrarán 24/7 que cuentan con mucho más que amor para conquistar '¿Apostarías por mí?', el nuevo reality show de TelevisaUnivisión.

"Yo soy el Anfitrión de la Villa, bienvenidos a mi territorio", expresó momentos antes al presentar cada rincón del lugar.

Ante todas las parejas, el Anfitrión recomendó estar atentos a su aparición y escuchar perfectamente las indicaciones.

Además, delimitó bien la línea entre sus inquilinos y él, señalando que era el principio de varias semanas de las que podrán conocerse.

"Yo hago que las reglas se cumplan, los guío, pero no somos amigos. Cuando oigan mi voz, deténganse y escuchen muy bien porque no suelo repetir. Tenemos algunas semanas para conocernos, bueno, no todos, solo los mejores", detalló.

Añadió: "Me despido aunque siempre estoy presente".

Las parejas reaccionaron con incertidumbre y emoción ante las palabras del Anfitrión. Salvador Zerboni destacó que tomará prestada una de sus frases.

"Me encantó que dejó claro que no somos amigos. Soy buena onda, pero no somos amigos. Se la voy a robar, le voy a robar esa frase", comentó.

Alan Tacher comentó durante el programa sobre la reacción de las parejas ante la primera interacción con el Anfitrión.

¿Quiénes conforman todas las parejas de '¿Apostarías por mí ?'?

El pasado 18 de enero finalmente dio arranque el reality show '¿Apostarías por mí ?' en el que 12 parejas demostrarán su complicidad, lealtad y cuánto se conocen mientras son grabadas 24/7.

Raúl 'El Pelón' y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

Breh y Franco

René Strickler y Rubí Cardozo

Alina Lozano y Jim Vélasquez

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y José Medina

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha Zamorano y Nelson Cordero, conocido como 'El Malito'

Mario Bezares y Brenda Bezares

