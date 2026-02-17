¡¿Apostarías por Mí?’ cambia de horario! Aquí te decimos a qué hora verlo este martes 17 de febrero
El reality show de este martes tiene cambios importantes y aquí te decimos todos los detalles para que no te lo pierdas.
Este martes no será igual que los demás en ‘¿Apostarías Por Mí?’ ya que será un ‘ Súper Martes’ lleno de cambios y sorpresas para las parejas de la villa, ya que por esta ocasión extiende horarios y algunas de las actividades más importantes del show se realizarán este martes 17 de febrero. ¡Toma nota!
¿A qué hora ver ‘¿Apostarías Por Mí?’ este martes 17 de febrero?
Te dejamos los horarios del Pre show, Show en vivo y del Post Show:
- 6:30 p.m. - Pre Show exclusivo por ViX
- 7 p.m. - 10 p.m - Show por ViX y Unimas
- 10 p.m. - 11 p.m. - Post Show exclusivo por ViX
Por lo que este ‘Súper Martes’ podrás disfrutar de una hora más de ‘¿Apostarías por Mí?’ en el show en vivo y una hora de Post Show para que sigas comentando todo lo que pasará en la villa el día de mañana.
Lo mejor de todo es que las parejas de la villa no tendrán conocimiento de estos cambios en los horarios y mucho menos de las actividades que se realizarán mañana. De las cuales muy pronto te contaremos de qué se tratarán.
¿Estás listo para disfrutar del ‘Súper Martes’ de ‘¿Apostarías PorMí?’? ¡No te lo puedes perder. Para que no te pierdas ningún detalle revisa los horarios de tu país.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.