TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡¿Apostarías por Mí?’ cambia de horario! Aquí te decimos a qué hora verlo este martes 17 de febrero

El reality show de este martes tiene cambios importantes y aquí te decimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Ale y Beta le sugieren a Laysha que escuche los mensajes subliminales

Este martes no será igual que los demás en ‘¿Apostarías Por Mí?’ ya que será un ‘ Súper Martes’ lleno de cambios y sorpresas para las parejas de la villa, ya que por esta ocasión extiende horarios y algunas de las actividades más importantes del show se realizarán este martes 17 de febrero. ¡Toma nota!

¿A qué hora ver ‘¿Apostarías Por Mí?’ este martes 17 de febrero?

Video ¡Se clausura la Suite Diamante y el público decide qué pareja se va a La Bodega!


Te dejamos los horarios del Pre show, Show en vivo y del Post Show:

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

René y Rubí estallan contra Laysha y El Malito porque los mandaron a la bodega: 'Que lo disfruten'
2 mins

René y Rubí estallan contra Laysha y El Malito porque los mandaron a la bodega: 'Que lo disfruten'

¿Apostarías por Mí?
¡El Público hizo valer su voto! y Laysha y El Malito ganan y mandan a Rubí y René a la bodega
1 mins

¡El Público hizo valer su voto! y Laysha y El Malito ganan y mandan a Rubí y René a la bodega

¿Apostarías por Mí?
¡Ale y Beta otra vez nominados!, la pareja se convirtió en la primera pareja nominada de la quinta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

¡Ale y Beta otra vez nominados!, la pareja se convirtió en la primera pareja nominada de la quinta semana de ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
René y Rubí ganan el bono por 6 mil dólares en ‘¿Apostárías por Mí?’ y arrasan con todas las parejas en el desafío
2 mins

René y Rubí ganan el bono por 6 mil dólares en ‘¿Apostárías por Mí?’ y arrasan con todas las parejas en el desafío

¿Apostarías por Mí?
¡La Suite Diamante queda cerrada! Esto pasó en el arranque de la quinta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?
2 mins

¡La Suite Diamante queda cerrada! Esto pasó en el arranque de la quinta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Raúl Molinar ‘El Pelón’ regresa a ‘¿Apostarías por Mí?’?; aquí te contamos todo
1 mins

¿Raúl Molinar ‘El Pelón’ regresa a ‘¿Apostarías por Mí?’?; aquí te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Cuál fue el desafío de parejas de hoy 16 de febrero en ‘¿Apostarías por Mí?’?
1 mins

¿Cuál fue el desafío de parejas de hoy 16 de febrero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

¿Apostarías por Mí?
VOTA AQUÍ para decidir qué pareja tendrá el poder de elegir quiénes se van a la bodega en ‘¿Apostarías Por Mí?’
2 mins

VOTA AQUÍ para decidir qué pareja tendrá el poder de elegir quiénes se van a la bodega en ‘¿Apostarías Por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
Claudia cela a Lorenzo: ventila supuestas intenciones de Laysha con su esposo
1 mins

Claudia cela a Lorenzo: ventila supuestas intenciones de Laysha con su esposo

¿Apostarías por Mí?
¿Hoy podrás VOTAR en ‘¿Apostarías por Mí?'? Aquí contamos todos los detalles
2 mins

¿Hoy podrás VOTAR en ‘¿Apostarías por Mí?'? Aquí contamos todos los detalles

¿Apostarías por Mí?
  • 6:30 p.m. - Pre Show exclusivo por ViX
  • 7 p.m. - 10 p.m - Show por ViX y Unimas
  • 10 p.m. - 11 p.m. - Post Show exclusivo por ViX

Por lo que este ‘Súper Martes’ podrás disfrutar de una hora más de ‘¿Apostarías por Mí?’ en el show en vivo y una hora de Post Show para que sigas comentando todo lo que pasará en la villa el día de mañana.

Lo mejor de todo es que las parejas de la villa no tendrán conocimiento de estos cambios en los horarios y mucho menos de las actividades que se realizarán mañana. De las cuales muy pronto te contaremos de qué se tratarán.

Video Team Rebelión sospecha que Laysha y El Malito son los favoritos


¿Estás listo para disfrutar del ‘Súper Martes’ de ‘¿Apostarías PorMí?’? ¡No te lo puedes perder. Para que no te pierdas ningún detalle revisa los horarios de tu país.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX