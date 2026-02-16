TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

René y Rubí estallan contra Laysha y El Malito porque los mandaron a la bodega: 'Que lo disfruten'

La pareja no pudo más y estalló en impotencia por ser la pareja que habitará una semana la bodega.

Video ¿Puede tener ganado? Lupillo y Taina revelan qué tan CELOSOS o TÓXICOS son

El voto del público se hizo valer esta noche dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y favoreció a Laysha y El Malito, dándoles el poder de enviar a una de las otras parejas a la bodega.

La revancha estaba cantada y Laysha dijo que serían alguien del Team Rebelión que no hubiera estado en la bodega. Y la única pareja que aún no la pisaba era René y Rubí.

Rubí y René no soportaron y estallan tras la decisión de Laysha y Malito de mandarlos a la bodega

De nada les sirvió su triunfo arrollador del desafío de este lunes, por el cual se llevaron el bono de 6 mil dólares. Pues en esta ocasión, René y Rubí no tuvieron acceso a la Suite Diamante, pues ésta quedó oficialmente cerrada. Por el contrario, a pesar de ser la pareja que mejor se desempeñó, el público quiso que Laysha y El Malito fueran quienes decidieran qué pareja quedaba en la bodega y eligieron a René y Rubí, provocando la rabia de la pareja.

La molestia fue evidente, pues luego de que el Anfitrión les pidiera a René y Rubí empacar sus cosas y llevarlas a la bodega, Rubí le dijo con fuerza, gracias a Laysha. Pero ahí no quedó todo, pues cuando la pareja comenzó a recoger sus cosas de la habitación, la pelea inició.

Ellos nos traen cruzados, son unos chamaquitos, la gente está viendo lo que están haciendo
René


¡La Suite Diamante queda cerrada! Esto pasó en el arranque de la quinta semana de ‘¿Apostarías Por Mí?

A lo que Rubí le reviró:

No me importa René, la gente los quiere, que los ame, está todo bien, pero me molesta que tú hagas que eres el único que está decidiendo. Ahí está, ahí quedó, espero que lo disfruten
Rubí


Sin embargo, René seguía alterado y aseguró:

Le voy a pedir a producción salir a la ch…
René
La pelea se calmó por un momento, mientras ambos llevaban sus cosas a la bodega, en donde Rubí duró varios minutos acostada con el rostro tapado.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

