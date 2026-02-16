¿Apostarías por mí? René y Rubí estallan contra Laysha y El Malito porque los mandaron a la bodega: 'Que lo disfruten' La pareja no pudo más y estalló en impotencia por ser la pareja que habitará una semana la bodega.



El voto del público se hizo valer esta noche dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’ y favoreció a Laysha y El Malito, dándoles el poder de enviar a una de las otras parejas a la bodega.

La revancha estaba cantada y Laysha dijo que serían alguien del Team Rebelión que no hubiera estado en la bodega. Y la única pareja que aún no la pisaba era René y Rubí.

Rubí y René no soportaron y estallan tras la decisión de Laysha y Malito de mandarlos a la bodega

¿Apostarías Por Mí?



De nada les sirvió su triunfo arrollador del desafío de este lunes, por el cual se llevaron el bono de 6 mil dólares. Pues en esta ocasión, René y Rubí no tuvieron acceso a la Suite Diamante, pues ésta quedó oficialmente cerrada. Por el contrario, a pesar de ser la pareja que mejor se desempeñó, el público quiso que Laysha y El Malito fueran quienes decidieran qué pareja quedaba en la bodega y eligieron a René y Rubí, provocando la rabia de la pareja.

La molestia fue evidente, pues luego de que el Anfitrión les pidiera a René y Rubí empacar sus cosas y llevarlas a la bodega, Rubí le dijo con fuerza, gracias a Laysha. Pero ahí no quedó todo, pues cuando la pareja comenzó a recoger sus cosas de la habitación, la pelea inició.

Ellos nos traen cruzados, son unos chamaquitos, la gente está viendo lo que están haciendo René

¿Apostarías Por Mí?



A lo que Rubí le reviró:

No me importa René, la gente los quiere, que los ame, está todo bien, pero me molesta que tú hagas que eres el único que está decidiendo. Ahí está, ahí quedó, espero que lo disfruten Rubí



Sin embargo, René seguía alterado y aseguró:

Le voy a pedir a producción salir a la ch… René

¿Apostarías Por Mí?



La pelea se calmó por un momento, mientras ambos llevaban sus cosas a la bodega, en donde Rubí duró varios minutos acostada con el rostro tapado.

