¿Apostarías por mí? Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano" Alina y Jim reconocieron que no han sido capaces de cumplir los acuerdos a los que llegaron antes de entrar a La Villa de ¿Apostarías por mí?

Video Alina y Jim lloran por romper sus acuerdos y pasarse de la raya con el humor

Alina y Jim no pudieron contener el llanto durante la plática en la que ambos analizaron su comportamiento dentro de La Villa en ¿Apostarías por mí?

Alina expresó su inconformidad ante el humor con el que todo el tiempo Jim se refiere a su relación, pues al saber lo que él ha hablado con los demás sobre ella, no se ha sentido bien.

"Sí hay un momento en el que tenemos que bajarnos de la maleta de hacer contenido todo el tiempo y del tema del humor, es podernos ver. No digo que todo el tiempo, pero es muy denso porque no me sentí nada bien", expresó.

Jim, entre lágrimas, sostuvo que el humor ha sido una especie de escape, pues sobrelleva así de una mejor manera lo que se dice de ellos y que no lo hace con mala intención.

"Para mí el humor es la forma en la que yo sano de todo lo que nos dicen, y yo me río con eso porque si no lo tomara así, me vuelvo una mie*da", dijo entre lágrimas.

"Yo también, Jim", respondió de inmediato Alina.

Alina insistió en que no le parece que Jim comparta sus cosas o padecimientos con el resto de las parejas a quienes apenas están conociendo.

"Yo sé que no lo haces con mala intención, pero a veces se te olvida que yo soy un ser humano. Eso es denso, porque nosotros lo vemos elaborado, pero sí me afecta el tema, por ejemplo, el tema de mi depresión, porque nunca me ha impedido amar, pero es como si tú te pusieras a contar a todos: 'ella es depresiva'", manifestó.

En su defensa, Jim le recordó a Alina que ella, antes de entrar a La Villa, le comentó que el tema de su depresión sería hablado en el reality; sin embargo, Alina le dijo que lo haría ella, no él.

"Tú me molestas con un montón de cosas de mi salud, con lo de mi cuerpo, lo de mi entrenamiento. Lo que te digo, esa es la forma en la que funciona nuestra relación", se defendió Jim.

Alina reconoció que no se sintió bien al escuchar cómo las demás parejas hablaban con humor de lo que Jim había comentado sobre ella, pues en cambio, ella se la pasa hablando maravillas de Jim cuando no está presente.

"Pero imagínate cómo yo me sentí con ellos, que no conocimos, de que 'ay, qué divertido porque te ahogas', y 'él te pone la mano así para ver si te ahogas'. Me pareció fuerte, porque tú y yo lo hacemos, pero estando yo. Juguemos los dos, porque me sentí traicionada, porque Jim está haciendo eso. Cuando tú no estás, lo que yo hago es hablar maravillas de ti", destacó.

Jim se disculpó por lo sucedido; sin embargo, expuso que Alina también ya había roto los acuerdos a los que llegaron antes de entrar a La Villa, pues habían dicho que no hablarían del padre del hijo de la actriz, y ya lo había hecho con Adrián di Monte.

"Yo no me siento orgullosa de mi ex, me siento orgullosa de mi hijo y él vino de ese amor; no lo puedo volver invisible", contestó Alina.

Alina pidió que dejaran de lado un poco el humor y la presión de crear contenido para recordar cómo son en realidad como pareja.

