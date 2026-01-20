TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina reclama a Jim y, frente a Brenda Bezares, lo cuestiona por no hacer lo que Mayito demostró frente a todos

Luego de que Mario y Brenda Bezares demostraron su poder ante las parejas de ¿Apostarías por mí?, Alina reclamó a Jim por no hacer lo mismo que Mayito.

Por:Paulina Flores
Video Mario y Jim enfrentan su fobia a las alturas en arriesgado desafío

Brenda Bezares se mostró la más orgullosa del trabajo que hizo Mario Bezares en el Desafío de altura de ¿Apostarías por mí?

En la Habitación Corazón, Brenda aplaudió a su esposo y le dijo que no podía esperar a que Mayito pudiera ver su hazaña.

"Ya quiero que te veas cuando (subes)", dijo.

Mayito confesó que realizó el desafío con todo el miedo del mundo, pero convencido de que quería poner todo para salir vencedor.

"Créeme que lo hice con todo el miedo de mi vida, ya me estaba arrepintiendo", aceptó.

Brenda Bezares afirmó que ella tenía mucho más miedo que Mayito, y él intuyó que pudo pasarle su inseguridad.

"Cuando empezaron a subir, dije 'esto ya valió '", dijo Mayito.

"Te vi súper champion, te viste muy bien", aplaudió Brenda.

Mayito mostró las marcas que le quedaron en los brazos tras el Desafío y no dudó en bromear con el tema.

"No sé por qué estoy así como arañado, creo que me subí como un gato", dijo.

Alina se acercó a la conversación y preguntó a Mayito cómo se sintió tras su hazaña.

"Yo tengo fobia a las alturas, pánico, y cuando empezaron a subir ¡lo hice con un terror como no tienes idea!", respondió Mario Bezares.

Jim llegó a la habitación y cuestionó a Brenda sobre si tenía la confianza de que Mario saldría victorioso en el desafío.

"Brenda, yo te quería preguntar, ¿tú le tenías tanta fe a Marito? ¿Pensaste que lo iba a hacer así de bien?", preguntó.

Brenda respondió que aunque no sabía el resultado, en el momento en que Mario aceptó hacer el desafío, confió en que lo terminaría.

"Cuando él me dijo que sí, porque yo iba a hacer todo eso, cuando dijo 'sí', dije 'si ya está convencido, lo va a hacer'. Tengo que tener el voto de confianza, tenía que darle la oportunidad'", explicó.

"O sea, ¿no pensaste que lo iba a hacer tan bien como lo hizo?", insistió Jim.

Brenda recordó que Jim, durante el desafío, estuvo más asustado que Mario.

"No, pero no porque no le tuviera fe, sino porque la limitante que hay, tú estabas muerto de miedo, gritaste y gritaste", expresó.

Jim confesó que no se sintió sin miedo hasta que bajó y llegó a suelo firme, en ese momento Alina se acercó para reclamarle por qué no hizo lo que Mayito durante el desafío.

"¿Tú qué tienes que decir al respecto de la proeza que no hiciste, amor?" cuestionó frente a Brenda y Mayito.

"Amor, tú no tienes que reclamarme, porque si hablamos de quién hizo los retos, amor estuvo terrible", respondió Jim.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

