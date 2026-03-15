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¿Apostarías por mí?

Final de '¿Apostarías por Mí?': Todo lo que debes saber del desenlace del reality

El programa se acerca a su momento más esperado, donde se conocerá quién logrará llevarse la victoria

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Por:Univision
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Video Los finalistas recuerdan las BROMAS y SUSTOS más pesados que han vivido

Después de varias semanas de retos, emociones y momentos intensos, “¿Apostarías por Mí?” está listo para llegar a su gran final. El reality ha mantenido a los espectadores atentos a cada episodio gracias a sus dinámicas y a la participación de los concursantes, quienes han demostrado su talento y determinación a lo largo de la competencia.

Ahora, el público podrá descubrir quién logrará imponerse en la última etapa del programa y convertirse en el gran ganador.

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Cuándo es la final de ¿Apostarías por Mí?

La gran final de “¿Apostarías por Mí?”, que se llevará a cabo hoy domingo 15 de marzo en punto de las 7:00 p.m., marcará el cierre de una temporada llena de desafíos y momentos memorables para los participantes. Durante el episodio final se definirán los resultados de la competencia, luego de que los finalistas demostraran su habilidad y esfuerzo en cada una de las pruebas del programa.

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El capítulo final promete una noche llena de emociones, ya que los finalistas enfrentarán los últimos retos antes de conocer el resultado definitivo. En esta etapa, cada participante buscará demostrar por qué merece ganar la competencia, mientras el público sigue de cerca cada momento del programa.

Además, el cierre del reality suele incluir momentos especiales, sorpresas y la participación del público, elementos que han caracterizado al formato desde su inicio.

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¿Apostarías por Mí?
Imagen TelevisaUnivision

Desde su estreno, “¿Apostarías por Mí?” se ha convertido en un programa que ha generado comentarios entre los espectadores, gracias a sus dinámicas y al talento de sus participantes. A lo largo de la temporada, el público ha seguido la evolución de los concursantes y ha sido testigo de los momentos que han marcado la competencia.

Por ello, la final promete ser uno de los episodios más comentados del programa.

¿Quiénes son los finalistas de '¿Apostarías por Mí?'?

Cuatro parejas llegaron a la gran final del reality show:

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- Laysha y El Malito
- René y Rubí
- Beta y Alejandra
- Adrián y Nuja

Solo una de ellas ganará y la decisión será completamente tuya, para ello deberás entrar al sitio oficial de '¿Apostarías por Mí?' y en la sección Vota emitir a través de la app de ViX a tu pareja favorita.

¿Quién ganará '¿Apostarías por Mí?'? No te pierdas el episodio final para descubrir quién se lleva la victoria solo por Univision, Unimás y ViX.

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