TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Alina cambia radicalmente de look en manos de Brenda Bezares? Jim reacciona de forma inesperada

Brenda Bezares tiene el plan listo para el próximo cambio de imagen de Alina en '¿Apostarías por mí?'.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Así Alina y Jim vivieron la ola de críticas al hacer pública su polémica relación

Brenda Bezares prometió a Alina un radical cambio de imagen para el primer domingo de eliminación en La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

En medio de los momentos de incertidumbre por los que las parejas atraviesan ante la inminente noche del Cara a Cara y el próximo domingo en que una de ellas tenga que despedirse del reality, Alina se prepara para dejar a todos impactados.

Brenda Bezares le informó a Mayito y a Jim que ella se encargará del cambio de imagen de Alina.

"Déjame te digo, le voy a hacer un makeover, la voy a maquillar, la voy a peinar", ventiló Brenda en la 'Habitación corazón'.

Alina comentó que prefería que fuera para el domingo, pero Brenda insistió en que antes para que reciba más apoyo en la votación.

"Mañana para que sorprendas, porque tienes que jalar votos", recomendó.

Jim reaccionó ante la información de Brenda y mencionó si el cambio contaría también con el vestuario de Brenda.

"Ella te va a vestir con la ropa de ella, porque es que...", apenas opinaba Jim cuando Alina de inmediato le respondió: "No me molestes con mi ropa".

Brenda intervino y destacó que podría ser con la misma ropa de Alina, pero que le permitirá que ella elija el look.

"Con tu ropa pero yo te digo cuál", dijo.

Mario coincidió con Brenda y le propuso a Alina que el cambio sea antes del domingo para que ella pueda verse.

"Aliana, déjate maquillar, pero para que tú te veas, para que en la gala salgas despampanante", destacó.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

