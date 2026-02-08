¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja discuten en plena fiesta de ¿Apostarías por mí?: Esto fue lo que ocurrió Los viernes de fiesta en ¿Apostarías por mí?, cuando las parejas tienen tiempo para pasar un gran rato entre música y comida especial, Adrián y Nuja tuvieron un tenso momento



Video ¡Adrián se PELEA con Nuja, CRITICÁNDOLA frente a toda La Villa!

Tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?, del pasado 5 de febrero, las cosas se pusieron tensas entre algunas parejas del reality show, ya que en un video, previo a las votaciones, lograron escuchar algunas cosas que se han dicho de ellos a sus espaldas.

El pasado 6 de febrero fue la fiesta temática de samba, por lo que todas las parejas llevaron vestimenta acorde a la ocasión y muchos decidieron bailar y pasarla bien, pero una discusión entre Adrián y Nuja atrajo mucha atención.

Durante la más reciente fiesta organizada dentro del reality show, surgió un desacuerdo entre el actor Adrián Di Monte y su esposa Nuja Amar, ambos participantes del programa.

En un momento de la noche, la batucada ingresó al área principal y las parejas comenzaron a bailar. Minutos después, Nuja Amar y otra concursante, Alejandra Jaramillo, subieron a una tarima cercana al grupo musical para continuar con la celebración, lo cual generó una reacción de inconformidad en Di Monte, quien se retiró del espacio de baile y se sentó detrás del área donde se desarrollaba la actividad.

Posteriormente, Amar se acercó a su esposo para conversar, pero rápidamente se convirtió en una pelea. El actor señaló que habían iniciado el baile juntos y que ella se había colocado en la tarima sin él, permaneciendo ahí durante dos canciones. El actor manifestó que no escuchó cuando, según Amar, ella lo invitó a acompañarla. Amar explicó que incluso Jaramillo también lo llamó, sin obtener respuesta.

“Estábamos bailando juntos, luego te subes a la tarima sola... y te quedas ahí 10 minutos perreando, ¿cómo por qué?”, expresó Adrián, claramente molesto. “No te oí... te quedaste ahí bailando con unos neg... No es correcto, eso no se hace. ¿Quieres bailar sola?, baila sola”.

Adrián y Nuja discuten en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Durante el intercambio, Di Monte expresó desacuerdo con que Amar permaneciera en la tarima mientras varios participantes se encontraban a su alrededor. Amar respondió afirmando que el tiempo que estuvo en el lugar fue menor al señalado por su pareja. Tras el diálogo, ambos continuaron conversando hasta llegar a un acuerdo para concluir el desacuerdo y hacer las paces.

