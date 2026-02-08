TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Omar Chaparro revela en ¿Apostarías por mí? que escuchó las primeras palabras de su bebé en un reality

En la convivencia con la Súper Pareja, Lucy y Omar Chaparro llegaron a la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde recordaron varios momentos de su relación, incluyendo algunas anécdotas de sus hijos.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video “Es una desconexión de lo que eran” Omar Chaparro les deja una gran REFLEXIÓN a las parejas

Este 8 de febrero, Lucy y Omar Chaparro llegaron a la Villa de ¿Apostarías por mí? para hablar sobre su relación, ya que este 2026 cumplirán 25 años de casados, además de tener 3 hijos que han sido la alegría de sus vidas.

Omar Chaparro comparte cuáles fueron las primeras palabras que escuchó de su hija mayor en ¿Apostarías por mí?

Hace 23 años, Omar Chaparro vivió una experiencia similar de encierro en otro reality show, por ello entiende que los conflictos o las alegrías pueden sentirse más intensas de lo usual.

“Yo estuve aquí, no en esta casa; digamos que 64 días encerrado, sé lo que es estar aquí”, dijo Omar, a lo que su esposa Lucy añadió que: “cuando entraste, nuestra hija Andrea, la mayor, gateaba y entró a visitarte, y no hablaba”.

Lucy y Omar Chaparro en la Villa de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


El conductor de ‘¿Quién es la máscara?’ reveló que ver a su hija dentro del reality show fue una de las cosas más fuertes de dicha experiencia, ya que “las emociones están como al rojo vivo. Es lo que pasa y tienes que ser consciente de eso”.

“Cuando yo entré (al reality), mi hija no hablaba, apenas gateaba. Ya después de 64 días, ya era casi la final, y me dicen: ‘Omar, al confesionario’. Yo voy, entro y veo a la niña parada, agarra de una sillita y ni siquiera dijo papá, dijo ‘¡Omar, Omar!’, porque esa era la porra y yo estaba así (llorando)”, precisó.


Andrea, la hija mayor de Omar Chaparro, acaba de cumplir 24 años el pasado 26 de enero, quien siguió los pasos de su padre en la actuación y ha participado en grandes producciones como ‘Rebelde’ (2022), ‘La posada’ (2023) y ‘Como agua para chocolate’ (2004-).

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

