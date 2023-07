Es engañoso decir que ese volcán esté en erupción y haya una alerta roja en Hawaii

El video dice engañosamente que por la actividad del volcán Kilauea de Hawaii actualmente existe una “alerta roja para la aviación civil en toda la zona”. El “código rojo” significa que la erupción es inminente con emisiones significativas de ceniza a la atmósfera. Pero no es así, pues desde el 30 de junio , y hasta la actualización más reciente para el momento de la publicación de esta verificación, el código de aviación era “amarillo” (que indica que la actividad volcánica ha decrecido significativamente, pero sigue siendo monitoreada). Únicamente desde el 7 de junio de 2023 a las 4:47 am y hasta el 8 de junio a las 8:37 am hora local, existió “código rojo” para la aviación.