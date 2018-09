El gobierno de Trump aumenta el escrutinio sobre las visas O para individuos con habilidades extraordinarias

El gobierno estadounidense anunció el viernes que con “efecto inmediato” comenzará a aceptar directamente cartas de los sindicatos con comentarios negativos relacionados con una solicitud de visa de no inmigrante tipo O, para individuos con habilidades extraordinarias.

“Las visas de no inmigrante tipo O-1 y O-2 están disponibles para individuos con habilidades extraordinarias en ciencias, educación, negocios, atletismo o artes, y personas con logros extraordinarios en la industria cinematográfica o televisiva, y cierto personal de apoyo esencial”, explicó la USCIS.

“Aparentemente ha habido personas que no han obtenido esta carta donde el sindicato o la Unión les dicen que están de acuerdo con la O-1 o han falsificado o enviado copias fraudulentas al gobierno”, dijo Armando Olmedo, abogado del departamento de inmigración de Univision y coautor del libro “Inmigración, las nuevas reglas” . “La recepción directa de estas cartas permitirá a la USCIS verificar la exactitud de este documento”, agregó.

Olmedo agregó que “si el sindicato dice que no está de acuerdo que se otorgue la visa, no significa que ésta será negada. Y en el caso que un expediente no sea lo suficientemente fuerte, una carta favorable del sindicato facilitará la aprobación del trámite. El gobierno en este caso siempre se deja llevar por las opiniones favorables”.