El escrutinio de los agentes migratorios se endurece y la cancelación de visas de turista es uno de los blancos

La política migratoria de ‘tolerancia cero’ en la frontera también impacta a los extranjeros que tienen visa para entrar a Estados Unidos. Una simple duda, una respuesta mal dada o la sospecha de que un turista viene por un motivo diferente o pretende trabajar sin autorización, es suficiente para que le cancelen la visa y deba esperar cinco años para volver a solicitar una.

A diferencia de gobiernos anteriores, donde la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración era menos rigurosa que ahora, bajo este gobierno los controles “son más importantes” y determinantes al momento de permitir o rechazar un ingreso al país, previene Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años fungió como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.

“Ellos (los agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras -CBP-) tienen la directiva de averiguar, revisar carteras y celulares para ver si están usando las visas de turismo para otros propósitos. Si los descubren o tienen sospecha, proceden a cancelar la visa y regresan al extranjero”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.





El caso de "Ana"

Ana no se llama Ana. Pidió mantener su nombre en el anonimato por temor a no poder entrar nunca más a Estados Unidos. Cuenta que hace una semana viajó desde Colombia al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. “Los agentes de inmigración me detuvieron porque en mi viaje pasado (con una visa tipo B1/B2) mi permanencia fue más o menos de 5 meses y medio. Durante ese tiempo yo estudié inglés en un instituto y durante mi tiempo libre trabajé en un restaurante”.

Añade que “debido a esta razón, ellos tomaron la decisión de cancelarme la visa, deportarme y me dijeron que debía esperar 5 años para volver a pedir una visa”.

“Bajo este gobierno las revisiones en los puertos de entrada son más rigurosas”, advierte Gálvez. “Mire, si el agente del CBP estima que, si una persona con visa de turista viene para quedarse, casarse o trabajar en Estados Unidos, se la cancela en el acto. No lo deja entrar”, añade.

“Y tenga en cuenta que revisarán su historial migratorio. Es decir, si una persona viene muchas veces y se queda mucho tiempo, cinco o seis meses, luego regresa una semana a su país y nuevamente entra por otros cinco o seis meses, el gobierno considerará que eso ya no es turismo y le van a cancelar la visa”, apunta. “Se están viendo más casos con este gobierno”.





El caso de "Humberto"

En el último año se redujo drásticamente el número de vuelos directos entre Caracas y Estados Unidos, situación que llevó a muchos venezolanos utilizar Aruba como ruta para llegar a Florida.

“Yo usé esa ruta porque no conseguía vuelo”, cuenta Humberto, quien tenía una visa de turista tipo B1/B2 válida para ingresar al país. “Cuando llegué a Aruba, ahí estaban los agentes del CBP. Ellos hacen la inspección en la isla antes de que las personas viajen a Miami”, agrega.

Humberto cuyo nombre es otro, pero pidió mantener su identidad bajo reserva, añadió que “cuando me pararon también lo hicieron con otras 14 personas. Me hicieron varias preguntas y pienso que vieron algo y por eso me cancelaron la visa. En el grupo que sacaron también había ancianos”, cuenta.

Al igual que Ana, una vez le cancelaron la visa (con un sello estampado en el pasaporte) le dijeron que debía esperar 5 años para volver a gestionar un nuevo permiso en el Consulado de Estados Unidos en Caracas.

“Hay indicios de que en el último año y medio aumentaron los escrutinios de las personas que entran con visa a Estados Unidos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Si el agente del CBP tiene la sospecha que el viajero ha estado mal usando para otros fines su visa de turismo y tal vez pueda confirmar o encuentre que ha trabajado o vive en Estados Unidos”, es muy probable que en ese momento le cancele la visa”, agrega.





Qué dice el gobierno

El CBP confirmó los temores. Dijo a Univision Noticias que sus agentes “están a cargo de hacer cumplir no solo las leyes de inmigración y aduanas, sino también velan el cumplimiento de más de 400 leyes para otras 40 agencias y regularmente arrestan a miles de infractores”.

“Como la agencia encargada de determinar la admisibilidad de extranjeros en los puertos de entrada, bajo la Sección 291 de la Ley de Inmigración (INA) y la Sección 8 del Código de Estados Unidos, las personas que comparecen a un puerto de entrada y solicitan admisión, tienen el peso de prueba para demostrar que son claramente elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, dice Jeffrey Quiñonez, vocero del CBP. “Para demostrar que son admisibles, el solicitante debe superar todos los motivos de inadmisibilidad”, indica.

El vocero dijo además que “la Ley de inmigración rige ampliamente la admisibilidad e inadmisibilidad de los extranjeros y enumera más de 60 motivos de inadmisibilidad divididos en varias categorías principales, incluyendo motivos relacionados a condiciones de salud, antecedentes criminales, razones de seguridad, carga para el sistema público, asuntos laborales, inmigrantes indocumentados y violaciones de inmigración, requisitos de documentación y otros motivos”.

“En ocasiones la persona puede haber provisto información falsa para obtener la visa o ha utilizado los documentos de otra persona”, añade Quiñonez.

El funcionario dijo además que “es importante establecer que un extranjero que se presenta a un puerto de entrada tiene, primero que demostrar su intención de inmigrar o de no –inmigrar a Estados Unidos. Por ejemplo, un extranjero con visa de turismo o de negocio (una visa de no inmigrante) usualmente tiene permiso para entrar y salir en un periodo de 6 meses. Pero este no es un visado para inmigrar y solicitar residencia en el país”.





Motivos de inadmisibilidad

Además de utilizar una visa para un propósito distinto, como por ejemplo que un turista viva y trabaje en Estados Unidos y solo salga del país una vez al año por una o dos semanas, estas otras faltas son suficientes para que le nieguen la entrada y le cancelen la visa:





Haya sido condenado por cualquier delito.

Haya sido acusado de cualquier delito, incluso cuando dicho cargo no haya sido resuelto.

Haya cometido actos que constituyen un delito penal imputable.

Haya incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.

Haya abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.

Quienes estén sujetos a una orden final de deportación y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.

Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Quiñonez dijo que “si se determinase que un solicitante es inadmisible, los agentes de CBP tienen la autoridad de cancelar la visa de no inmigrante. Y se determina que es inadmisible, podría, en determinadas circunstancias (el extranjero) ser puesto en un proceso de deportación”.

“En algunas circunstancias, un agente puede, a su entera discreción, determinar que le permitirá retirar su solicitud de admisión. Una determinación de inadmisibilidad puede tener un impacto en su futura admisibilidad y puede resultar en la cancelación de la visa”, puntualizó el vocero.

Hernández explicó que, una vez cumplido el castigo de los 5 años después de la cancelación de la visa, “la persona debe ir al Consulado de Estados Unidos en su país de origen y hacer un trámite conocido como Proceso 212 y obtener un permiso para ingresar a Estados Unidos y luego aplicar nuevamente para una visa. Pero como existe el antecedente de que se la quitaron, lo más probable es que se la nieguen”, advirtió.

Las visas temporales de no inmigrante B1/B2 “son los permisos o tipos de entrada a Estados Unidos más comunes”, explica el libro “Inmigración: las nuevas reglas”, una guía de Univision. “Se solicitan directamente en una embajada o consulado y las utilizan personas provenientes de todo el mundo”.

“Cada año el CBP registra más de 170,000,000 de entradas legales, será por un puerto fronterizo aéreo, terrestre o marítimo (una persona puede entrar múltiples veces). De ellas, más de 46,000,000 están relacionadas con la visa B1/B2”, agrega la guía.