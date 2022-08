Ese video de la humareda de un volcán visto desde el espacio es una recreación digital

La imagen en particular muestra la erupción del volcán Kliuchevskoi , en la península rusa de Kamchatka , al noreste del país, y fue tomada entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 1994 por los miembros de la tripulación del transbordador espacial Endeavour. Es una foto, no un video y, por tanto, no tiene ningún tipo de movimiento.