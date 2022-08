Ese video con la sigla FIFA ensangrentada no es del himno oficial del Mundial Qatar 2022

Es falso que el video que circula en Twitter titulado Nevermind the slavery (No importa la esclavitud, traducido al español) sea el himno oficial del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, que se disputará entre finales de noviembre y principios de diciembre de este año. La canción pertenece al humorista noruego Rasmus Wold . El tema oficial del torneo es Hayya Hayya (Better Together), de los músicos Trinidad Cardona, Davido y Aisha.