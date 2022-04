Video afirma sin fundamento que uso de remdesivir para tratar el covid-19 “mata”

Puede ser cierto que 26.9% de los pacientes en “edad de Medicare” que recibieron remdesivir en Nueva York hayan muerto en algún momento. Después de todo, probablemente estaban muy enfermos con covid-19. Pero, por sí sola, la estadística no es significativa porque no menciona la tasa de mortalidad de pacientes similares que no recibieron el medicamento.