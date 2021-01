"El mundo nos respeta de nuevo": Trump se despide con las mismas falsedades que repitió en su gobierno

El presidente Trump lanzó un mensaje de despedida grabado que contenía varias falsedades el 19 de enero. No asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

El discurso de despedida del presidente Trump fue esencialmente una mini versión de uno de sus mítines de campaña, sin los vítores y los aplausos. Dado que los mítines de campaña de Trump fueron una abundante fuente de afirmaciones falsas o engañosas, el presidente sacó a relucir algunos de sus viejos clásicos favoritos, muchos de los cuales están en nuestra lista de Pinochos Infinitos . He aquí una guía rápida de lo que estuvo incorrecto o fue exagerado.

"También construimos la mayor economía de la historia del mundo. … Impulsados por estas políticas, construimos la mayor economía de la historia del mundo".

Esta es la afirmación falsa favorita de Trump, por lo que no debería sorprender que la dijera dos veces. (En nuestra base de datos de afirmaciones de Trump , solo contamos una falsedad una vez por recinto).

“Todos los estadounidenses quedaron horrorizados por el asalto a nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque a todo lo que valoramos como estadounidenses. Nunca se puede tolerar".

Esta declaración no es especialmente creíble a la luz de las acciones del presidente el 6 de enero. "Al principio, Trump dudó en decirle a sus seguidores que se retiraran cuando irrumpieron en el Capitolio. Quedó cautivado por el espectáculo que se desarrollaba en la televisión en vivo y fascinado por la idea de que los alborotadores estaban luchando por él, dijeron personas con conocimiento de los hechos", reportó The Washington Post . Trump se resistió a los consejos de sus asistentes de pedir el fin de la violencia. Cuando finalmente lanzó un video esa tarde en el que les decía a los alborotadores que "se fueran a casa", también les manifestó su apoyo diciendo: "Los queremos". Luego, durante varios días, Trump se negó a bajar las banderas estadounidenses en honor a dos agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos que murieron tras los violentos disturbios de sus partidarios. Finalmente cedió después de una enorme presión pública.

"Junto con millones de patriotas trabajadores en esta tierra, construimos el mayor movimiento político en la historia de nuestro país".

"Nuestra agenda no se trataba de derecha o izquierda. No se trataba de republicanos o demócratas, sino del bien de una nación".

"Recuerden esto, son todas son ciudades dirigidas por demócratas, demócratas de izquierda radical, demócratas", dijo en un mitin el 31 de octubre. "Miren lo que está pasando en todas las ciudades dirigidas por demócratas. Los republicanos no tienen problemas, a nuestras ciudades les está yendo muy bien". En un mitin el 4 de enero, Trump declaró que los demócratas "convertirán a todo nuestro país en un santuario gigante para los delincuentes extranjeros, liberando a decenas de miles de delincuentes peligrosos y colocando a los pandilleros de la MS-13 directamente en las escuelas de sus hijos". El 4 de noviembre, Trump dijo: "Joe Biden es un globalista que pasó 47 años subcontratando sus trabajos, abriendo sus fronteras y sacrificando sangre y tesoros estadounidenses en guerras extranjeras interminables y ridículas. La mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de algunos de estos países. ... Un voto por Biden es un voto a favor de cederles el control del gobierno a los globalistas, comunistas, socialistas, ricos, hipócritas liberales que quieren silenciarlos, censurarlos, cancelarlos y castigarlos a ustedes".

"Aprobamos el paquete más grande de recortes fiscales y reformas en la historia de Estados Unidos".

"Recortamos más regulaciones que afectan los empleos de lo que cualquier administración había hecho antes".

Trump puede tener motivos para presumir de sus esfuerzos por eliminar las regulaciones, pero su afirmación sobre la mayoría o los mayores recortes de regulaciones no se puede verificar fácilmente y parece ser falsa. No existe una métrica confiable para juzgar esta afirmación, o compararla con las de presidentes anteriores. Muchos expertos dicen que los cambios regulatorios más importantes en la historia de Estados Unidos fueron la desregulación de las industrias de aerolíneas, ferrocarriles y camiones durante la administración Carter, que se estima les brindan a los consumidores $70 mil millones en beneficios anuales.

Un detallado informe de noviembre de 2020 del Programa Penn sobre Regulación concluyó que "sin excepción, cada afirmación importante que hemos descubierto del presidente u otro funcionario de la Casa Blanca sobre la regulación resulta ser exagerada, engañosa o totalmente falsa". El informe dijo que la administración Trump no había reducido el número total de páginas del libro de códigos regulatorios, y completó muchas más acciones regulatorias que desregulatorias una vez que se examinaron los datos completos.

"Le impusimos aranceles históricos y monumentales a China. ... Miles de millones y miles de millones de dólares estaban llegando a Estados Unidos".

Trump se jacta a menudo de que Estados Unidos recibe miles de millones de dólares de los aranceles que les ha impuesto a otros países, como China. Pero los aranceles, esencialmente un impuesto, generalmente los pagan los importadores, como las empresas estadounidenses, que a su vez transfieren la mayor parte o la totalidad de los costos a los consumidores o productores, que podrían utilizar materiales chinos en sus productos. Entonces, en última instancia, los estadounidenses están pagando la factura de los aranceles de Trump, no los chinos. El presidente se engaña a sí mismo si piensa lo contrario.

"También desbloqueamos nuestros recursos energéticos y nos convertimos, por mucho, en el principal productor mundial de petróleo y gas natural".

"Aprobamos casi $4 billones en ayuda económica; salvamos o apoyamos más de 50 millones de empleos; y redujimos la tasa de desempleo a la mitad".

"Es probable que el PPP no haya salvado 51 millones de empleos, ni nada parecido", concluyó Reuters después de entrevistas con economistas y un análisis de los datos del programa. "Media docena de economistas calculan la cifra de empleos por la iniciativa en apenas una fracción de 51 millones, entre 1 millón y 14 millones".

The Washington Post encontró algunas cifras dudosas en los datos. Por ejemplo, los datos muestran que Fire Protection Systems, una empresa instaladora de sistemas de rociadores en Kent, Washington, retuvo más de 500 empleos usando sus fondos del PPP. Pero la empresa dice que solo tiene 20 empleados.

"[Me] enfrenté a las grandes empresas farmacéuticas de muchas formas, pero especialmente en nuestra iniciativa para añadir cláusulas de 'naciones favorecidas', que nos darán los precios más bajos de medicamentos por receta en cualquier parte del mundo".

La orden, en gran medida inútil, no se ha implementado y enfrenta obstáculos legales. Requeriría que las empresas farmacéuticas aceptaran pagos mucho más bajos, una medida agresiva que la industria está combatiendo estruendosamente.

Trump no necesitaba emitir órdenes ejecutivas para que su administración comenzara a experimentar con nuevos pagos de Medicare, pero claramente quería poder afirmar que estaba haciendo algo con los precios de los medicamentos antes de las elecciones del 3 de noviembre.

La juez escribió en su orden temporal que los CMS no habían seguido los procedimientos requeridos para notificar y comentar antes de imponer cambios tan radicales.

"Aprobamos la Elección de los Veteranos".

Esta es una de las falsedades más pérfidas de Trump . No solo se atribuyó cada vez más crédito por la ley de 2014 conforme avanzaba su mandato, sino que en comentarios públicos a menudo borró los roles que desempeñaron Obama y McCain. ("McCain no cumplió con nuestros excelentes veteranos y la Administración de Veteranos, y ellos lo sabían", dijo en 2019).

"Hemos designado a casi 300 jueces federales para que interpreten nuestra Constitución tal como fue redactada hace muchos años".

"El pueblo estadounidense le suplicó a Washington que finalmente protegiera las fronteras de la nación. Me complace decir que respondimos a esa petición y logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos".

La migración no autorizada "había estado disminuyendo en general" entre 2000 y 2017, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, un organismo no partidista . Luego se disparó en la segunda mitad del mandato de Trump, a pesar de años de dura retórica y medidas draconianas para evitar que los migrantes ingresaran a Estados Unidos.

"Esto incluye acuerdos históricos con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con más de 450 millas de un nuevo y poderoso muro".

Los acuerdos regionales de asilo que Trump negoció con estos cuatro países se han topado con importantes obstáculos en los tribunales estadounidenses. La administración Trump quería un sistema en el que los solicitantes de asilo ya no fueran liberados en Estados Unidos mientras esperaban las audiencias de inmigración, sino que permanecieran en México o Guatemala.

Al final de 2020, la administración Trump había construido casi 40 millas de cercas estilo bolardo donde no existía ninguna anteriormente en la frontera sur, una fracción de las 450 millas que Trump dijo. La administración también había construido 344 millas de cercas para sustituir las barreras deterioradas que ya existían.

"El mundo nos respeta de nuevo. Por favor, no pierdan ese respeto".

"Los países de la OTAN están pagando ahora cientos de miles de millones de dólares más que cuando yo llegué hace unos años. Era muy injusto. Estábamos pagando el precio del mundo. Ahora el mundo nos está ayudando".

Trump a veces sugiere que los miembros de la OTAN "le deben" dinero a Estados Unidos o son "morosos", pero ése no es el caso. Se supone que los miembros de la OTAN deben cumplir con la directriz de gastar al menos el 2% de su producto interno bruto en defensa para el año 2024. También afirma que el gasto de la OTAN estaba en un punto bajo cuando asumió el cargo, pero eso tampoco es cierto. Había caído después del final de la Guerra Fría, pero había comenzado a aumentar drásticamente después de 2014, después de que Rusia le arrebatara Crimea a Ucrania.

"Quizás lo más importante de todo, con casi 3 billones de dólares, reconstruimos completamente el ejército estadounidense, todo fabricado en Estados Unidos".