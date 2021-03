No, las vacunas contra el covid-19 no se pueden transportar en carritos de helados como afirmó un gobernador en Perú

Las vacunas disponibles contra el covid-19 no pueden trasladarse en carritos de helados, porque éstos no son aptos para ello. El gobernador Elmer Cáceres Llica, de Arequipa, Perú, lo propuso, como complemento a su petición de comprar de forma independiente vacunas Sputnik V, las producidas por Rusia.

¿Es posible que las vacunas se conserven y trasladen en carritos de helados? Esta es una afirmación falsa, porque si bien los carritos de helados tienen un punto de congelación de entre -13° F (-25°C) y 1,4°F (-17°C) y las vacunas Sputnik V pueden conservarse entre 35,6°F (2°C) y 46.4°F (8°C) , los carritos no son aptos para las vacunas. Se requieren carritos pero de vacunas, no de helados.

Repitió lo que dijo un médico

Carritos, pero para vacunas

En Estados Unidos, los CDC anexaron, el 4 de marzo de 2021, una actualización de su guía “Kits de herramientas de almacenamiento y manipulación de vacunas” . En el documento detallan la logística para trasladar y conservar las vacunas contra el covid-19. Sobre los equipos de almacenamientos de vacunas advierten: “No guarde, bajo ninguna circunstancia, ninguna vacuna en una unidad refrigerador / congelador estilo dormitorio o estilo bar” . Estos refrigerados almacenan, igual que los carritos de helados, comida y no material biológico. Además, los CDC advierten que los alimentos y vacunas no se deben almacenar en la misma unidad de refrigeración .

¿Cómo son los carritos de helados?

Hablemos de la preservación

La doctora Irene Bosch refirió que en el caso de las vacunas Sputnik V funcionan con adenovirus, virus extraídos de las adenoides, un tejido de la nariz que atrapa las bacterias y virus que inhalamos o tragamos y que normalmente causan infecciones virales respiratorias agudas. “Son estables en refrigeración moderada, incluso a 39.2°F (4°C) por varias horas, a diferencia de las vacunas de ARNm [como la de Pfizer – BioNTech y Moderna], que no pueden estar sin refrigeración a menos que sea por debajo de -4°F (-20°C) o -112°F (-80°). Y un carrito de helados está a (-4°F) -20°C. Serviría hasta para la de Moderna, pero NO se pueden llevar en carritos de helados” , reafirmó la especialista.

La cadena de frío

La cadena de frío para conservar los diferentes tipos de vacunas que existen en el mundo, no solo las que actúan contra el covid-19, se rige, según la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés), por “está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia”. En palabras más simples, la cadena de frío es la logística que se requiere para que las vacunas se conserven y no se desperdicien .

Según el documento “Monitorear el desperdicio de vacunas a nivel de país” de la Organización Mundial de la Salud, es primordial reducir el desperdicio de vacunas (que se venzan o que estén expuestas a temperaturas inadecuadas), aunque admite que la calidad y manejo no adecuados de la cadena de frío sí puede generar ese desperdicio. Es decir, si no se usa un refrigerador adecuado, se corre el riesgo de desperdiciar las vacunas.

La Unicef, que promueve el acceso a la vacunación en la infancia , detalla en un texto de preguntas frecuentes sobre la cadena de frío de las vacunas que los portadores de vacunas y cajas frigoríficas con capacidad de enfriamiento entre 12 y 36 horas -que serían lo más parecido a los carritos de helados de los que habló el gobernador de Arequipa, Perú, Elmer Cáceres- son recipientes aislados que utilizan un refrigerante (hielo) para mantener las vacunas frías durante su traslado. Estos portadores no son como los refrigeradores para guardar material biológico que mencionamos más arriba, pero cumplen con especificaciones para que las vacunas se conserven. Unicef dice que son “más pequeñas que las cajas frigoríficas y son más fáciles de transportar al caminar”. Pero la Unicef no menciona cavas o enfriadores de alimentos como los carritos de helados para transportar las vacunas.

Conclusión

¿Tenía razón el gobernador de Arequipa, en Perú, al decir que las vacunas Sputnik se pudiesen trasladar en carritos de helados? No. Es una afirmación falsa, porque si bien los carritos de helados tienen un punto de congelación similar al que necesitan las vacunas rusas, no son aptos para ellas. Los CDC detallan que las vacunas se deben trasladar en refrigeradores o congeladores portátiles especiales y no en enfriadores de alimentos y bebidas, como son los carritos de helados. Se requiere de una logística para asegurar el correcto almacenamiento y distribución de manera que las vacunas no se desperdicien, bien sea porque se venzan o que estén expuestas a temperaturas inadecuadas, como advierte la Organización Mundial de la Salud.