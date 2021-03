¿Se están cometiendo “crímenes de guerra” y experimentos humanos sin consentimiento con las vacunas contra el covid-19?

Resumen rápido

Un video asevera sin fundamento que las personas que reciben las vacunas autorizadas contra el covid-19 participan en un experimento clínico mortífero y que las personas que aplican las vacunas son criminales de guerra según el Código de Nuremberg. Es una falacia. Las personas que reciben las vacunas, las cuales han demostrado ser seguras y efectivas, dan su consentimiento antes de ser vacunadas y no están participando en experimento alguno.

Historia completa

Ambas aseveraciones son falsas. Si bien los ensayos clínicos de fase 3 de las vacunas siguen en marcha para recolectar estadísticas adicionales, como estaba previsto, eso no significa que las vacunas sean experimentales o que las personas vacunadas sean parte de un experimento.

Ningún elemento del Código de Nuremberg se aplica a la situación actual, porque las personas están siendo vacunadas como parte de su cuidado médico no como parte de una investigación. La gente además autoriza el pinchazo y la información sobre las vacunas es abundante.

El video también sostiene sin fundamento que las vacunas autorizadas contra el covid-19 son peligrosas y equivalentes a un “genocidio global”, al citar muertes cuya relación con las vacunas no ha sido comprobada.