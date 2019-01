Exclusiva: Firma colombiana acordó con Odebrecht un sospechoso cambio de acta de Junta Directiva

El Grupo Aval ha asegurado en el pasado que se opuso al contrato y que desconocía que sería usado para el pago de las coimas, pero no respondió preguntas sobre la modificación del acta de la junta que lo aprobó.

¿Maniobra ilegal?

Lo que no se sabía hasta ahora es que Mariño había acordado con el representante de Odrebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, autorizar en forma extemporánea la redacción de un agregado al acta de la Junta Directiva. De esa manera quedaba aprobado tanto el contrato como la salvedad del voto del Grupo Aval, según los correos electrónicos.

Reyes agregó que "si ese dinero fue usado para pagar sobornos, ahí no terminaría la actividad delictiva, porque quienes lo aprobaron podrían ser acusados como cómplices o coautores de los sobornos".

Otra maniobra que no ha sido explicada por el concesionario tiene que ver con el primer pago a la firma Profesionales de Bolsa. De acuerdo con documentos que estaban en poder del controler del consorcio, Jorge Enrique Pizano, el desembolso por 1.6 millones de dólares se dio en diciembre de 2014, cuando el contrato no había sido aprobado.

"Si se pagaron sobornos con eso no tengo conocimiento, segundo, si está dentro del acta fue porque seguramente se trató dentro del acta, y los miembros de junta directiva son los responsables de aprobar o no aprobar el contenido de las actas", dijo Pérez, quien es abogado.

Pérez explicó que recordaba que en este caso en particular los directivos de la junta "tuvieron que reunirse […] para tener una versión final del acta".

"Esto no fue la única vez que pasó que uno decía ‘se habló esto’ y el otro decía ‘no, se habló esto", dijo Pérez.

Actas comparadas

Los periodistas de Univision y Cuestión Pública obtuvieron tanto la versión original del acta de febrero como la que fue corregida un año después. En la primera no existe ninguna referencia al contrato con la firma de bolsa. Solo la aprobación de la ampliación del contrato Ruta del Sol. En la segunda se justifica la contratación con Profesionales del Bolsa afirmando que la concesionaria Odebrecht "cuenta con poca experiencia en el mercado financiero".

Mariño no respondió llamadas y correos enviados por el equipo periodístico. El equipo envió el martes un cuestionario a la vocera del Grupo Aval, Tatiana Uribe, en el que se le pedía una explicación del papel que los ejecutivos de esa firma jugaron no solo en la redacción del agregado sino en la aprobación del acta alterada. Uribe respondió que no puede hacer comentarios "sobre temas relacionados con el proyecto o caso de Ruta del Sol".