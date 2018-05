Las universidades cada vez son más caras y eso es una mala noticia para las minorías como los latinos

Lo que encontramos es que por cada aumento de 1,000 dólares en matrículas en universidades públicas no selectivas de cuatro años, la diversidad entre los estudiantes de tiempo completo disminuyó en un 4.5%.

Por qué la diversidad en las universidades sí importa

El hecho de que la diversidad disminuya cuando aumenta la matrícula en ciertas universidades y colleges es un problema grande. Para empezar, significa que más minorías pueden optar por no matricularse en la universidad y, por lo tanto, renunciar a los beneficios económicos y sociales de la educación superior.

Pero menos diversidad no solo afecta a quienes son excluidos de una educación superior. También afecta a los estudiantes que sí pueden pagar la universidad.

Los efectos de las alzas en la matrícula

Si bien nuestro estudio no rastreó directamente el lugar donde se inscribieron los estudiantes, estos cambios en la diversidad de las instituciones públicas sugieren que algunos estudiantes están renunciando por completo a la educación universitaria.

Efectos secundarios

Específicamente, lo que descubrimos es que un aumento del 1% en la matrícula y los gastos promedio en instituciones privadas cercanas de cuatro años se asocia con un aumento del 3% en la diversidad entre los estudiantes en las instituciones públicas de cuatro años. Esto sugiere que no solo las alzas en la matrícula pueden afectar la diversidad en una institución dada, sino que las matrículas aumentan en las instituciones ubicadas en la calle o en un estado vecino, y también afectan la diversidad.

Pagando más por menos

Las universidades deben lidiar con un panorama en constante cambio , y los aumentos de matrícula deben entenderse no solo en términos del resultado final, sino también en términos de cómo podrían cambiar la composición general de los estudiantes en el campus.

Cada vez que aumenta la matrícula, al menos en las universidades no selectivas de cuatro años, no solo significa que los estudiantes tendrán que pagar más por la universidad. También significa que tendrán menos posibilidades de asistir a la universidad con alguien de origen racial o étnico diferente y, como resultado, tendrán una experiencia académica menos rica.

* Gregory C. Wolniak es Director del Centro de Investigación sobre Resultados de Educación Superior y Profesor Clínico Asociado de Educación Superior, Universidad de Nueva York

*Drew Allen es Director es Ejecutivo de Initiative for Data Exploration and Analytics for Higher Ed, Princeton University